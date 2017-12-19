Спортсмены из Таджикистана выиграли 2 бронзовые медали международного турнира по дзюдо «Кубок Хан Манас» в Бишкеке.

Восьмой по счету турнир среди спортсменов 1997-1999 годов рождения стартовал 16 декабря при участии борцов из Армении, Грузии, Индии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

В весовой категории до 60 кг у мужчин Мехрзод Суфиев и в весе до 57 кг у женщин Шохида Каландарова заняли третьи места.

В командном зачете победу одержала молодежная сборная Кыргызстана.