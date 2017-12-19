Душанбинский Центр развития таэквон-до и кикбоксинга (ДЦРТиК) попал под снос. И ждет указания, куда переехать.

Школа Национальной федерации таэквондо и кикбоксинга Республики Таджикистан переехала в новое место – в спортивный комплекс Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве РТ, который находится в Яккачинаре.

«Уже неделя прошла, как наши спортсмены тренируются в зале Яккачинара, - сообщила вице-президент федерации Наргис Набиева. - К нам пришли из Комитета по делам молодежи и спорта республики и предупредили, что наша база попадает под снос. Представители комитета дали распоряжение, чтобы перевести школу таэквон-до на новое место».

По ее словам, офис Федерации пока остается в Центре.

«Указаний пока не было. Ждем новых распоряжений», - добавила она.

Следует отметить, что в спорткомплексе Яккачинара, хотя и есть хорошие условия для тренировок спортсменов, но нет места для создания новой базы федерации.

В ДЦРТиК занимаются таэквон-до более 1000 детей и подростков, в числе которых более 100 девочек. Еще более 200 человек занимаются в оздоровительных группах фитнес-центра.

На базе ДЦРТиК имеется 2 спортивных зала («Большой» и «Малый») для занятий таэквон-до общей площадью 360 кв. метров и 2 оснащенных тренажерных зала. Кроме того, в Центре расположен офис национальной Федерации таэквон-до и кикбоксинга республики, которая является одной из старейших и успешных спортивных организаций республики - она была образована в 1992 году.

За 25 лет своего функционирования, Федерация подготовила более 40 чемпионов мира и мастеров спорта международного класса, десятки чемпионов Азии и победителей Международных игр.