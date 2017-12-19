Служба связи добилась, чтобы мобильные компании и интернет-провайдеры в принудительном порядке закрыли свои NGN для зарубежных IP адресов, на очереди мессенджеры.

Регулятор связи уже указал мобильными компаниями, чтобы они занялись вопросом блокирования мессенджеров. Каким образом это должны сделать компании, Служба не отмечает.

«Мы не хотели блокировать NGN, но нам так и сказали, если не отключите виртуальную связь, то значит, вы поддерживаете террористов, заинтересованы в их развитии. Что мы могли ответить на такую логику?», - отметил один из представителей мобильных операторов.

Напомним, 27 ноября на собрании в Службе руководство выразило недовольство наличием многочисленных мессенджеров, которые якобы «угрожают национальной безопасности» страны. Глава Службы Бег Зухуров, по данным источника «АП», упомянул, что необходимо блокировать такие мессенджеры, как Viber, Imo, Telegram, WhatsApp, а также все другие известные мессенджеры.

При этом на собрании отмечалось, что для поддержки свободы слова не следует блокировать социальные сети, такие как Facebook, Twitter, OK.

На том же собрании Бег Зухуров поставил всех мобильных операторов и интернет-провайдеров перед фактом, что они должны выключить NGN на международные трафики. Аргумент: это нужно для безопасности страны. Официального документа, на каком основании это делается и кто именно принял такое решение, операторам представлено так и не было.

По данным экспертов, регулятор связи выступает против международной голосовой связи, потому что она обходит единый коммутационный центр (ЕКЦ). За каждую минуту международной голосовой связи мобильные операторы платят «Точиктелекому» за услуги ЕКЦ по 20 дирамов без учета НДС.

Таким образом, абоненты, используя альтернативные платформы для обмена голосовой связи, лишают Службу связи дохода, на которую они рассчитывали.

Теперь перед компаниями, предоставляемыми услуги интернет – другая задача, как объяснить регулятору, что мессенджеры блокировать технически невозможно…

«Топором» по Интернету

По словам специалиста связи, скорее всего, регулятор связи хочет ввести ограничение голоса в мессенджерах (то есть, например, по Вайберу, можно будет переписываться, но не разговаривать, - ред.). По его словам, все взаимоотношения в интернете происходят через протоколы. Так вот в этом случае, силы будут направлены на блокировку тех портов, которые используются протоколами для передачи голоса. Протокол - это язык общения устройств в сети.

«Так что конкретные порты будут заблокированы, чтобы ограничить передачу голоса, когда другие порты этого же протокола остаются доступными. Но, сейчас мы живем в мире технологий, блокировки одних технологий можно обойти другими технологиями», - отметил вместе с тем специалист.

Другой источник «АП», который работает в одной из сотовых компаний, объяснил: «чтобы полностью блокировать мессенджеры, необходимо блокировать интернет, иными словами выключить его. Тогда точно будет невозможным использовать мессендежры», - отметил он.

Первое, операторы не имеют технической возможности управлять сервисами, которые формируются не в их сетях. То есть, в сетях операторах формируется передача данных и голосовой связи, а что внутри данных, причем если они зашифрованы операторы не знают.

Другой вариант - возможно отключить мессенджеры – это выключить серверное оборудование самих мессенджеров, например, в России отключить сервер Телеграмма, в Голландии - отключить Вайбер.

«Но поскольку у нас нет возможности сказать, например, основателю Вайбера, отключить его для Таджикистана, а также мы не можем полностью отключить интернет в стране, то тогда ответ Службе связи будет - нет», - отметил источник.

По его словам, если какие-то страны инвестируют средства, чтобы этими сервисами управлять, блокировать, ограничивать, операторы к этому не привлекаются. Это задача других служб, которые занимаются инфраструктурой безопасности.

«Задача оператора не закрывать услуги, а открывать услуги для клиента. Просто отключение интернета для абонента, за услуги которые он заплатил, операторы считают вредным и безумным решением. Это противоречит целям бизнеса и потребителя. В закрытии мессенджера, нет позитивного момента», - заключил источник.