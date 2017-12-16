Совет исполнительных директоров Всемирного банка 15 декабря утвердил дополнительные средства в размере 15 миллионов долларов США для поддержки текущего Проекта по коммерциализации сельского хозяйства в Таджикистане.

Проект направлен на расширение возможностей таджикских фермеров и предприятий для повышения производительности и доступа к внутренним и международным рынкам, - говорится в официальном пресс-релизе ВБ.

«Использование значительных возможностей для экспорта сельскохозяйственных и пищевых продуктов, производимых в Таджикистане, поддерживает усилия предпринимателей по увеличению производительности и возможностей трудоустройства в сельских районах Таджикистана, - говорит Ян-Петер Олтерс, Постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане. - Развитие сельского бизнеса, в том числе программы по расширению доступа к финансированию, поддержки новых стартапов и предоставления сельским предпринимателям соответствующих бизнес-навыков, является ключевым инструментом для развития инноваций, содействия торговле, поддержки создания рабочих мест в нарождающихся сельских экономиках».

Первоначальный проект по коммерциализации сельского хозяйства в Таджикистане, финансирование которого было осуществлено посредством гранта в размере 22 миллионов долларов США от Международной ассоциации развития (МАР), оказывает поддержку коммерциализации фермерских хозяйств и продукции агропромышленного комплекса за счет повышения эффективности отдельных цепочек создания стоимости, расширения доступа к финансированию и укрепления потенциала мелких фермеров, средних агропромышленных производств и ассоциаций производителей.

На сегодняшний день проект поддержал более 1000 индивидуальных фермеров, малых и средних предприятий на общую сумму 3,3 миллиона долларов США. Проект также оказывает содействие цепочкам добавленной стоимости при производстве свежих и сушеных абрикосов и молочных продуктов, благодаря обучению более 3000 фермеров усовершенствованным (пост)-производственным технологиям и доступу на рынки.

Первые десять одобренных грантов позволили группам мелких фермеров подключиться к поддерживаемым проектом цепочкам создания стоимости. В настоящее время ведется работа по наращиванию институционального потенциала для поддержки сельскохозяйственных учебных заведений, участвующих в проекте финансовых учреждений и Национального агентства статистики Таджикистана.

«Сельскохозяйственный сектор играет главную роль в экономическом росте и сокращении бедности в Таджикистане, - говорит Сандра Брока, лидер команды Проекта коммерциализации сельского хозяйства. - Благодаря дополнительному финансированию подход проекта, т.е. доступ к знаниям в сочетании с финансированием, будет расширен за пределы сельского хозяйстве и агропромышленного производства для других видов сельских подсекторов и бизнеса для увеличения возможностей получения доходов и создания рабочих мест».

При дополнительном финансировании, одобренном сегодня, проект также будет поддерживать деятельность, направленную на увеличение объема кредитной линии, доступной для агропромышленного производства, что позволит поддержать выход новых и молодых предприятий на рынок благодаря соответствующей программе грантов, а также нарастить потенциал существующих микрокредитных учреждений для финансирования сельского бизнеса.

Активный портфель Всемирного банка в Таджикистане включает 19 проектов с чистыми обязательствами на сумму 615,9 миллионов долларов США.