Служба Связи Таджикистана 15 декабря опечатала офис обслуживания одного из крупных игроков рынка связи - национального оператора «Вавилон» (Вавилон-М и Вавилон-Т).

«На данный шаг Служба Связи пошла из-за того, что компания своевременно не отключила NGN по зарубежным IP-адресам», сообщили «АП» в компании.

Служба связи опечатала офис компании "Вавилон" Asia-Plus

Опечатан головной офис компании, где расположены Центр обслуживания клиентов, call-центр и другие структуры.

Таким образом, сейчас компания не может обслуживать клиентов через свои центры, но технически интернет, мобильная связь и другие мобильные услуги компании работают в обычном режиме.

Другие компании с данными мерами Службы связи не столкнулись.

На момент публикации материала нам не удалось связаться со Службой связи.

Напомним, 27 ноября Служба связи собрала всех мобильных операторов и интернет-провайдеров и поставила перед фактом, что они должны выключить NGN на международные трафики, аргументируя тем, что это нужно для безопасности страны. Официального документа о том, на каком основании это делается и кто именно принял такое решение, операторам представлено не было.

Компания «Истера» на своем сайте опубликовала предупреждение: В связи с требованием Службы связи при правительстве Республики Таджикистан, доступ к услугам телефонной связи по технологии SIP с зарубежных IP-адресов временно блокируется.

NGN-связь в Таджикистане насчитывает порядка миллиона абонентов, многие из которых – трудовые мигранты. NGN-номера есть у компании Вавилон-Т, Tcell, Beeline, Estera и Intercom.