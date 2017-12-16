Милиция прекратила расследование уголовного дела по факту нападения на лидера Социал-демократической партии Таджикистана Рахматилло Зойирова.

«Мне сообщили, что расследование дела прекращено в связи с тем, что милиция не смогла установить личности напавших на меня людей, но на сегодняшнее утро (16 декабря - АП) я еще не получил на руки копию решения о прекращении расследования», сообщил «АП» лидер СДПТ.

При этом он заявил, что «как только получит копию вышеназванного решения, сделает ряд громких заявлений для СМИ».

Напомним, сразу после нападения в интервью «АП» Зойиров выразил уверенность в том, что «людей, напавших на него 9 ноября, не найдут».

«15 ноября ко мне домой приехали свыше 30 сотрудников МВД страны, они провели следственные мероприятия на месте нападения, получили мое письменное заявление, но я уверен в том, что милиция не найдет нападавших», - заявил тогда политик.

По его словам, несколько лет назад на активистов руководимой им партии было совершено нападение, нападавшие были задержаны и доставлены в милицию, но ни один из них тогда не понес наказания. «Так будет и в этот раз», считает Зойиров.

«В результате медицинского обследования выяснилось, что кости моей правой руки не пострадали, в основном повреждены суставы, и мне все еще очень трудно работать правой рукой», сказал лидер СДПТ.

Он убежден в том, что нападавшие хорошо изучили его распорядок дня.

«Они знали, что ежедневно вечером в этом районе я выгуливаю собаку. Они меня ждали, но моя собака не дала им напасть спереди и, поэтому, удар был нанесен сзади», - отметил Зойиров.

Он до сих пор убежден в том, что совершенное на него нападение было заказным.

«Нападавшие знали меня в лицо, они знали, как меня зовут. Я могу опознать нападавших, по моему убеждению, нападение было заказным и было спланировано заранее», - считает лидер СДПТ.

Нападение на Рахматилло Зойирова было совершенно неизвестными лицами вечером 9 ноября в столичном 103-м микрорайоне.