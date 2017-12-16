В редакцию обратилась группа жителей Душанбе, заявив, что в аптеках стало трудно достать снотворные препараты. Сотрудники аптек утверждают, что не хотят связываться с «зависимыми» больными и милицией.

- Мой отец – пожилой человек. Он часто страдает от расстройства нервной системы и не может уснуть, не приняв лекарства, - рассказывает житель Душанбе Мухиддин Шамсуллоев. – Но в аптеках поблизости от нашего микрорайона снотворные и успокоительные препараты перестали продавать. Каждый раз при необходимости приходится ездить в центр города, в аптеку №1 и там покупать их, предъявив рецепт врача. А ведь иногда лекарства нужны срочно.

Госфармнадзор: Запрета нет, есть контроль

За комментариями мы обратились в Службу по государственному надзору за фармацевтической деятельностью республики.

- Никакого запрета на продажу снотворных и антидепрессантов нет, - говорит главный специалист отдела госнадзора за законным оборотом психотропных веществ и прекурсоров Джамолиддин Нуриддинзода. – Но есть определенные правила реализации лекарств, утвержденные законодательными актами и международными правовыми нормами.

По словам специалиста, все лекарства, реализуемые в аптеках страны, делятся на две группы: те, которые можно приобрести свободно, и те, что отпускаются строго по рецепту.

- К свободной покупке в аптеках запрещены: наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Запрещены к продаже без рецепта и сильные обезболивающие, снотворные средства, препараты для лечения депрессии и анаболические стероиды. Все эти препараты так или иначе при длительном применении оказывают негативное воздействии на организм человека, в особенности они могут быть опасны при неправильном сочетании их с другими медикаментами, - утверждает эксперт.

По словам специалистов Госфармнадзора, запрет на реализацию без рецепта врача определённых групп лекарств, в том числе снотворных и антидепрессантов, существует давно. Однако в последнее время часто звучали нарекания в адрес работников аптек в связи с тем, что они нередко отпускают без рецепта не только безрецептурные, но и рецептурные лекарства.

- В последние месяцы в нашей стране контроль в этом направлении усилился, и теперь многие аптеки, которые не имеют лицензии на продажу определенных сильнодействующих рецептурных лекарств, перестали их приобретать. Отсюда, наверное, и отсутствие некоторых снотворных и антидепрессантов в аптеках, - говорит источник в Госфармнадзоре.

Сотрудники аптек: Мы не хотим для себя головной боли

Посетив ряд столичных аптек, мы убедились, что в большинстве из них действительно отсутствуют некоторые виды антибиотиков, ряд обезболивающих, снотворных, сердечно-сосудистых и прочих препаратов. И если не так давно в аптеках многим без особых сложностей удавалось приобрести даже такие антидепрессанты и транквилизаторы, как «Сомнол», «Сонлайф», «Атаракс» или «Эфевелон», то сегодня их на витринах не видно. Остались лишь лекарства этих видов, изготовленных на травяной основе.

- Проверок стало много, требуют приобрести специальную лицензию, а тех, у кого их нет, штрафуют, - говорит один из работников аптеки.

К слову, лицензия эта стоит недорого – порядка 450 сомони, дается она на пять лет.

По словам фармацевта, помимо лицензии для продажи лекарств этой группы требуется еще ряд других условий. Это наличие закрытого, имеющего решетки и сигнализацию помещения, сейфа, а также учетной книги, где ведется строгий контроль реализованных препаратов.

- Сейчас большинство продавцов аптек предпочитают вообще отказаться от этих лекарств и даже от тех, для которых не требуется специальная лицензия, а нужен только рецепт врача, - говорит продавец столичной аптеки в районе Караболо. – И на это у них есть несколько причин. Во-первых, приобретение лицензии, переобустройство аптеки, обеспечение безопасности хранения препаратов - на это нужны средства. Но это не главное. Потом ведь нас замучают проверками – все ли рецептурные лекарства внесены в учетную книгу, почему так много продано, кто покупал и так далее. Во-вторых, к нам часто обращаются покупатели за снотворными, антидепрессантами и обезболивающими препаратами. Кто-то действительно болен и нуждается в них, а кто-то уже «пристрастился» к ним. Нередко требуют выдать лекарства, не имея рецепта врача. Просят, умоляют. Я, например, пожалев одного из них, продал антидепрессант. Он вышел и через минуту вернулся в сопровождении милиционеров. Меня крупно оштрафовали. Мне это надо? Решила, что лучше вообще уберу из продажи эти препараты. Теперь ни милиция меня не тревожит, ни больные.