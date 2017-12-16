О том, кто такой Каромат Шарипов, что с ним случилось и что или кто, возможно, за этим стоит, - в материале «АП».

Экс-лидера «Таджикских трудовых мигрантов» Каромата Шарипова 12 декабря выдворили из России. Это произошло после того, как Московский областной суд отставил без изменения прежнее постановление суда первой инстанции, согласно которому он был признан виновным в незаконном получении российского гражданства.

«Без бумажки ты …»

Глава экс общественного движения «Таджикские трудовые мигранты», ликвидированного год назад Верховным судом РФ, а до недавнего времени - глава Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов был задержан 30 ноября в зале Люберецкого суда г. Москвы, где выступал в роли истца по делу об изъятии у него 29 сентября паспорта гражданина России. По словам помощника его адвоката Гулбахор Кадыровой, они подавали иск против отдельных чиновников и инстанций - миграционного пункта №7 отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое» и УМВД России по Смоленской области.

Но все обернулось наоборот. Согласно постановлению Люберецкого городского суда, Шарипов был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.3 ст.18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ – «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ». На заседании суда сторона защиты пыталась оспорить решение о незаконном получении гражданства, однако, по словам Кадыровой, все их ходатайства были отклонены. После вынесения решения о выдворении из России в Таджикистан и взыскании штрафа в размере 5 тысяч рублей прямо в зале суда Шарипов был задержан.

«Каромат Шарипов не нарушал законодательство, не использовал фальшивые документы, так как ему выдавали служебное удостоверение и паспорта РФ государственные органы, и иск должен был быть предъявлен им, - говорит Гулбахор Кадырова «АП».

«Почему суд был объявлен закрытым, тоже вопрос, - говорит Кадырова. - Ни о каких секретных материалах там речь не шла».

По словам тех, кто был в зале суда с Шариповым, во время слушания его дела здание суда было оцеплено полицейскими.

Истца наказали

«Мы с Кароматом не были друзьями, толком не общались. Это очень неоднозначная личность, но я признаю, что Каромат отличается от многих кабинетных лидеров, защищающих права трудовых мигрантов, он всегда был с людьми», - говорит таджикский адвокат Иззат Амон, который присутствовал на суде.

«Слушалось административное дело. На человека, который предъявил иск на Смоленское управление ФСБ о незаконном изъятии у него паспорта, вдруг надели наручники и поместили в спецприемник. Ему не разрешили даже сделать один звонок, не говоря уже о встрече с родными», - говорит собеседник.

Между тем Амон считает, что Каромат Шарипов поступил неправильно, когда накануне суда через ютуб призвал трудовых мигрантов приехать и поддержать его. «Может, это и усугубило дело, не понравилось российским властям, - говорит он. - Сколько бы ни выступали в СМИ, не критиковали неправомерность действий, все равно против властей не пойдешь. А так, думаю, вопрос бы решился в юридическом ключе. У Каромата в России было все – недвижимость, строительный бизнес, банковские счета, семья с российским гражданством, даже боевые заслуги перед страной, и все это, как видите, не помогло - его лишили гражданства».

По словам адвоката, в тот день у здания суда собралась небольшая толпа трудовых мигрантов, примерно, 20-25 человек, которых забрали с собой омоновцы, и вскоре многие из них были в срочном порядке депортированы на родину. Телефоны адвокатов, по словам Амона, прослушиваются, а ему самому «угрожали, чтобы не поднимал свой голос».

Таджик, но не таджикистанец

По заявлениям самого Шарипова, он никогда не имел гражданства Таджикистана. «Так как при поступлении на военную службу паспорт гражданина СССР изымался, то единственным документом, удостоверяющим мою личность, служило удостоверение офицера Вооруженных сил СССР, затем – России. На удостоверении офицера ВС РФ, выданном на основании Постановления Верховного совета РФ от 17.07.1993 г., стояла «красная печать» с формулировкой «гражданин РФ». На основании данного документа и моей послужной карточки 16 июня 1999 года Ельнинским РОВД Смоленской области был выдан паспорт гражданина России», - пояснил Каромат Шарипов на сайте tajmigrant.com.

Удостоверение ветерана боевых действий Каромата Шарипова Фото Гульбахор Кадырова

Между тем скандально известный российский журналист Олег Лурье утверждает, что Шарипову удалось получить российское гражданство благодаря мошенничеству. «У него, действительно, было удостоверение личности военнослужащего СССР, в которое он умудрился вписать данные и организовать печати, подтверждающие то, что он служил в разных местах на территории России. Он предъявил это удостоверение и на его основе обманным путем получил российское гражданство и паспорт», - заявляет он на своей страничке в ЖЖ.

Скандальный Каромат

Как общественный деятель Шарипов стал известен в начале 2000-х, после того как учредил и возглавил в России «Точик-диаспору» - Фонд поддержки выходцев из Таджикистана, а в 2007 году стал инициатором созыва I съезда таджикистанцев в России, на котором и было принято решение о создании Общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты». «Отец всех российских таджиков» - так называли его в лицо российские чиновники и сами мигранты.

За годы своей деятельности организация приобрела весьма неоднозначную репутацию. С одной стороны, ее члены неоднократно привлекали внимание общественности к самым громким инцидентам с трудовыми мигрантами, комментировали ситуацию и призывали правоохранительные и правозащитные органы разобраться в ситуации. Достаточно вспомнить инцидент с Равшаном и Джамшутом в «Наша Russia». С другой стороны, Шарипова нередко уличали в распространении непроверенной информации и осуждали за довольно резкие комментарии.

Но проблемы у Шарипова начались после того, как в 2011 году в СМИ просочились слухи о том, что когда он проходил военную службу в должности замкомандира танкового батальона в 201-й МСД, то подозревался в убийстве в 1994 году своего сослуживца, подполковника Владимира Долматова. «В ОВД Железнодорожного района г.Душанбе в ходе его допроса были получены дополнительные признания Шарипова о его участии против Народного фронта, незаконном обороте наркотиков и в продаже значительного количества похищенного оружия со складов дивизии таджикской оппозиции. Но вооруженные боевики из подразделения полковника Махмуда Худойбердиева, разоружив сотрудников Железнодорожного ОВД, освободили Шарипова, и вскоре дело об убийстве Долматова было приостановлено», - отмечается на сайте kompromat.ru (К сведению, «Компромат.ру» - ресурс, который неоднократно обвиняли в публикации некорректной информации – ред.). Также в блогосфере циркулировали слухи о его причастности к наркотрафику. До этого некоторые сайты писали, что Шарипов поддерживает контакты с таджикскими исламистами, например с руководством запрещенной в Таджикистане религиозной организации «Салафия», и критикует таджикские власти за ущемление прав религиозных граждан.

Вячеслав Поставнин, президент фонда «Миграция XXI век», экс-заместитель директора Федеральной миграционной службы России, комментируя ситуацию с Шариповым в «Фейсбуке», отмечает: «Как можно требовать от людей выполнение законов, когда государство так беспардонно само их нарушает?!»

В 2014 году Каромата Шарипова задержали по обвинению в организации массовых беспорядков на рынке «Садовод». Вскоре его задержали и обвинили в организации кровавых событий на этом рынке и предъявили обвинение по части 1 статьи 179 УК РФ «Принуждение к сделке», но позже дело было закрыто по амнистии.

Также имя Шарипова всплыло во время памятных событий на Хованском кладбище в Москве в мае 2016 года, когда несколько этнических группировок общей численностью до 200 человек устроили там побоище.

Судя по сообщениям в соцсетях, Шарипова считают причастным к торговле миграционными картами и разрешениями на работу для нелегальных мигрантов, связях с чеченскими криминальными группировками, вымогательствах у частных лиц и организаций.

В сентябре 2017 года, после ликвидации российскими властями движения «Таджикские трудовые мигранты», Шарипов объявил о намерении зарегистрировать новое общественное объединение - «Федерацию мигрантов СНГ» и на первом заседании координационного совета был избран его главой, хотя официального разрешения на создание организации нет.

Версии

Пообщавшись с людьми, которые знакомы с Шариповым, мы выявили несколько версий того, с чем могло быть связаны его проблемы с законом.

Угроза дестабилизации?

«Сейчас в одной только Москве и области работают не меньше полумиллиона таджиков, - писал в соцсетях Каромат Шарипов, - В середине октября в Москве пройдет съезд лидеров общественных организаций Таджикистана, защищающих права мигрантов, и там мы примем решение о проведении многотысячного митинга в Москве».

После событий у ТЦ «Москва» в сентябре этого года, собравших огромную толпу трудовых мигрантов по призыву Шарипова, и его угроз собрать 100-тысячный митинг мигрантов у российских властей лопнуло терпение, они начали «копать» его прошлое и нашли зацепку.

«То, что с таджиками вытворяют, нельзя по главным новостям говорить, а он не молчал. Вот и погорел на этом», - комментирует некий Шариф Азиз в соцсетях.

Есть подозрения, что деятельность Шарипова могла представлять угрозу с точки зрения поддержки исламского радикализма.

Продвигая интересы трудовых мигрантов, Шарипов стал заметной политической фигурой в Таджикистане и в России. «Многие представители местной элиты поддерживали его попытки усилить политическое влияние таджикской диаспоры в Москве, вплоть до создания своей мусульманской партии в России», - цитируем kompromat.ru.

Криминальное прошлое?

Шарипов подозревался в очень серьезных преступлениях. За ним всегда тянулся шлейф скандалов. Он жил богато, имел свой бизнес, был постоянным гостем популярных телеканалов и радиостанций, и его хорошо знали в дорогих московских ресторанах и ночных клубах. По некоторым данным, он начинал свой бизнес с Черкизовского рынка бригадиром, был хорошо знаком с хозяином рынка Тельманом Исмаиловым, который нынче подозревается в организации двух заказных убийств. «На рынках всегда был криминал, и Каромат костяк этой системы. В 90-х он руководил поборами на Черкизоне под патронажем Исмаилова, и кличка была у него ‟политрук”», - пишет один из комментаторов в соцсетях.

Но адвокат Иззат Амон считает, что разговоры о криминальной связи Шарипова с Исмаиловым - это бред.

А вот другой его бывший соратник по защите трудовых мигрантов, общественник Абдулло Давлатов, сразу после задержания Шарипова позлорадствовал по этому поводу в «Фейсбуке». «В 90-х, когда Шарипова задержали за убийство двух таджиков в Душанбе, за ним приехали на танках из 201-й дивизии и помогли уехать в Россию, и на неоднократные запросы правоохранительных органов Таджикистана российская сторона отвечала: «Мы своих граждан другим государствам не отдаем», а теперь он неугоден России, и некому за него заступиться», - написал он. Впрочем, этот пост Давлатова вызвал волну негодования многих трудовых мигрантов.

Поддельные документы?

Возможно, что его документы на самом деле были не в порядке.

Лидер СДПТ, юрист Рахматулло Зойиров в интервью радио «Озоди» отметил, что Шарипова предали те, кто знал, что он незаконно получил паспорт. Он рассказал «АП», что в органы действительно поступила такая информация, но он не знает, насколько она правдива, и указал, что если вина Шарипова в подделке документов будет доказана, то ему грозит срок, так как это серьезная статья. «Адвокатам придется сильно поработать над всеми нюансами, чтобы доказать обратное - законность получения гражданства», - отметил он.

По словам Зойирова, доказать незаконное получение паспорта в России просто, потому что там давно введена электронная система данных МВД, в которую трудно внести изменения. «Внести изменения в эти данные практически невозможно, - говорит он. - И если данные будут сфабрикованы, то в этом будут замешаны очень серьезные компетентные структуры», - говорит он.

Неугодность таджикским властям?

Еще по одной версии, Каромат Шарипов, возможно, поплатился за близкое знакомство с Якубом Салимовым, который летом прошлого года вышел на свободу, отсидев 13 лет по обвинению в бандитизме и подготовке заговора с целью захвата власти. В упоминавшемся уже материале на сайте kompromat.ru говорится, что освобождение Шарипова боевиками Махмуда Худойбердиева (и, можно предположить, приостановление дела об убийстве подполковника Владимира Долматова. - Ред.) санкционировал министр внутренних дел Салимов.

Как пишет все тот же kompromat.ru, бывший председатель КГБ республики Шахобиддин Шарипов сообщал, что якобы, к убийству его заместителя Джурабека Аминова в мае 1992 года причастен Каромат Шарипов и имеются материалы приостановленного производством уголовного дела. А что если дело решили возбудить вновь? Нашли же спустя много лет убийц Кенджаева, Олимпура и других известных личностей?

Месть отдельных людей?

По словам Абдулло Давлатова, на Шарипова, судя по его же словам, имели зуб его же земляки, например Ходжи Самад Абдуразаков – авторитет среди трудовых мигрантов на московском рынке «Садовод», с которым у Шарипова сложились плохие отношения. Судя по комментариям последнего, этот Ходжи Самад якобы обвинял его в массовых беспорядках в сентябре этого года.

Между тем, как стало известно, лидер движения «Таджикские трудовые мигранты» недавно предъявлял иск к федеральному информационному агентству «Ростбалт» «за периодические оскорбления и лживую информацию не только в отношении Шарипова, но и таджикских трудовых мигрантов». Супругом руководителя ИА «Ростбалт» Натальи Черкесовой является Виктор Черкесов, генерал-полковник ФСБ, экс-директор Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков. Может быть за этим делом стоят такие влиятельные люди, как Черкесов?

Политический акт устрашения?

Между тем изучение многочисленных комментариев в соцсетях наводит на мысль, что народ больше возмущен не фактом наказания Шарипова, а отношением России к таджикам в целом.

«Я провел 11 лет своей жизни в России и сам лично пострадал от деяний Каромата Шарипова, - пишет блогер Бахтиёр Амини. - Но сегодня вопрос не должен стоять о плохих и хороших его качествах. Дело в несправедливом отношении российской судебной системы, в сигнале, обращенном к российским таджикам, мол, знайте свое место…Это решение властей не против Каромата и кароматоподобных, а против всех таджиков, что вы здесь - никто. Максуд Ибрагимов и десятки других, имеющие российское гражданство, были экстрадированы в Таджикистан, и это означает, что основной закон РФ не касается прав российских таджиков. Если кто-то совершил преступление, пусть его судят и посадят в России. Но лишение российского гражданства - это политический акт».

Кстати, Каромат Шарипов, можно сказать, предрекал свое будущее еще задолго до лишения его гражданства, указав в одном из своих многочисленных обращений к трудовым мигрантам: «Имея в руках российский паспорт, не надо кичиться этим, потому что для них вы так и останетесь таджиком».

Что дальше?

На сайте организации «Таджикские трудовые мигранты» отмечается, что сразу после вынесения решения о выдворении бывшего руководителя ликвидированного движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромата Шарипова судебные приставы приехали в ЦВСИГ в городе Егорьевск, где содержался Шарипов с момента задержания, и под конвоем, в наручниках сопроводили Шарипова в аэропорт «Домодедово». Он был отправлен в Таджикистан самолетом Москва-Куляб 12 декабря. При этом, отмечается на сайте, авиабилет был приобретен заранее. Между тем, в аэропорту Куляба "АП" сообщили, что действительно, Каромат Шарипов был в списке пассажиров, прибывших из Москвы рейсом 957 авиакомпании "Сибирь". Самолет приземлился в кулябском аэропорту в три часа ночи. О местонахождении Шарипова в настоящее время ничего не известно.