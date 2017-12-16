Журналистское расследование корреспондента “АП” Сайрахмона Назриева под названием «Угроза социальных сетей, что делать?», подготовленное им вместе с коллегой из газеты «Чумхурият» Зокиром Хасаном, заняло второе место в конкурсе лучших журналистских материалов по освещению радикализма, прав человека и религиозных свобод.

Конкурс был проведен в рамках проекта IWPR «Повышение потенциала общества для борьбы с радикализмом в Таджикистане» при поддержке посольства США в Таджикистане.

Награждение победителей прошло сегодня, 15 декабря. В мероприятии приняли участие журналисты, партнеры IWPR, представители посольств США и Великобритании в Душанбе.

Первое место занял корреспондент Радио Озоди Маъсум Мухаммадраджаб за материал - историю мужчины, который вернулся с семьей из Сирии.

Победители конкурса IWPR

Также первое место получила начальник пресс-службы хукумата Аштского района Саодат Исмоили. За первое место конкурса победители получили денежный приз в размере 500 долларов США. Третье место получила журналист газеты «Фараж» Фарзона Умарали. Денежные вознаграждения за второе и третье места составили 400 и 300 долларов США соответственно.