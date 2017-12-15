Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает вопрос предоставления свыше 26 миллионов долларов для обновления подвижного состава ГУП «Таджикские железные дороги».

«Данные средства планируется направить на частичную реализацию проекта по обновлению подвижного состава ТЖД», - сообщил «АП» пресс-секретарь ЕБРР Антон Усов.

В целом, отметил он, для осуществления этого проекта, в рамках которого намечается закупка 200 грузовых вагонов и 40 локомотивов, потребуется 109 миллионов долларов.

Усов подчеркнул, что на данный момент речь идет о выделение 26 миллионов долларов в качестве кредита и более 100 тысяч долларов в качестве технической помощи (грант). Техническую помощь планируется предоставить в двух этапах: 73 тысяч долларов для поддержки разработки Технико-экономического обоснования и 27,5 тысяч долларов – подготовки финансовых документов.

Представитель ЕБРР отметил, что вопрос о предоставлении этой помощи на данный момент активно обсуждается.

«Окончательное решение по размеру помощи будет принято после рассмотрения вопроса акционерами банка, встреча которых намечена на 28 февраля будущего года», - сказал он.

Антон Усов добавил, что финансовая помощь ТЖД будет предоставлена после одобрения ее Советом директоров ЕБРР.

В настоящее время технический парк ТЖД состоит из почти 2,3 тысяч грузовых вагонов, более 450 пассажирских вагонов и около 60 локомотивов.