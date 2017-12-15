15 декабря 1956 года в строй был запущен первый гидроагрегат Кайраккумской ГЭС «Дружба Народов», а ровно через год - 15 декабря 1957 года - все агрегаты станции были введены в эксплуатацию.

За 60 лет эксплуатации станции выработано около 40 млрд. кВт/часов электроэнергии.

Несмотря на длительный срок, все агрегаты станции находятся в рабочем состоянии и несут полную нагрузку.

«В этом году ГЭС идет на рекорд: выработка электроэнергии до конца года планируется на 250 млн кВт/часов больше прошлогоднего показателя», - сказал «АП» директор Кайраккумской ГЭС Файзулло Авезов.

По его словам, на сегодняшний день все имеющиеся шесть агрегатов единственного гидроузла севера страны функционируют нормально и вырабатывают ежесуточно около 3 млн. кВт/часов электроэнергии, что составляет 20% потребности севера страны в электроэнергии (оставшиеся 80% Согдийская область получает с центра по ЛЭП Северо-Юг - АП).

Кайраккумская ГЭС находится на реке Сырдарья в городе Гулистон (в 2016 году город Кайраккум был переименован в город Гулистон, а Кайраккумское водохранилище получило название «Бахри Точик» (Таджикское море). Проектирование началось в 1940-х годах. Мощность станции составляет 126 МВт, среднегодовая выработка – 600 - 1000 млн кВт/ч.

Кайраккумская ГЭС строилась в энергетических и ирригационных целях, но в связи с дефицитом электроэнергии в зимний период, станция зимой и весной работает в энергетическом режиме, а летом и осенью в ирригационном.

«В летний период обеспечиваем водой Узбекистан и Южный Казахстан для орошения хлопковых и рисовых полей», - отметил Авезов.

По его словам, на сегодня водохранилище максимально заполнено и имеет объем 3,5 млрд. кубометров воды.