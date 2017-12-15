Дети, которые имеют хотя бы одного родителя, могут лишиться права получить от государства бесплатное жилье и образование. Это нововведение в Законе «О защите прав ребенка», предложенное правительством, уже одобрено нижней палатой парламента.

Эксперты считают, что дети этой категории должны воспитываться в семье, но они нуждаются в господдержке.

С сентября нынешнего года двери интернатов оказались закрыты для сотен детей из малоимущих семей, детей мигрантов, осужденных. Большинство воспитанников этой категории были отправлены по домам и перераспределены в обычные школы.

А на прошлой неделе нижняя палата парламента приняла предложенные правительством поправки к Закону «О защите прав ребенка», которые определяют, какая категория детей-сирот имеет право получать бесплатное жилье, образование и другие льготы.

Какие изменения внесены в этот закон?

- Поправки коснулись в основном трех статей закона «О защите прав ребенка», - комментирует изменения заместитель председателя комитета Маджлиси намояндагон МО РТ по социальным вопросам, семьи и охране здоровья Равшан Раджабов. – Это касается части 3 статьи 37 «Государственные гарантии осуществления прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жильё»; частей 4 и 5 статьи 39 «Государственные гарантии осуществления права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на образование» и ч.3 статьи 42 «Государственные гарантии осуществления других прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Так, например, в части 3 статьи 37 указывается: «Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не имеющим жилья, на выделенном земельном участке для строительства собственного жилья выделяются целевые льготные кредиты. Порядок предоставления и объем таких кредитов определяются правительством РТ». Здесь после слов «не имеющим жилья» дополнено: «находящимся на полном обеспечении государства». Подобное же уточнение статуса ребенка внесено и в двух других статьях.

Как сообщает депутат, данные поправки к Закону «О защите прав ребенка» направлены прежде всего на защиту интересов круглых сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Также это является продолжением политики правительства по возвращению детей, имеющих отца или мать, из интернатов в семьи. Кроме того, данные поправки могут повлиять и на сокращение числа разводов, - считает Раджабов.

Депутат: В интернатах страны только 154 ребенка - круглые сироты. Это ненормально

Далее депутат привел официальные статданные, согласно которым в общеобразовательных школах Таджикистана обучаются 42 тысячи 304 сироты. Из них круглые сироты – 1 тыс. 713 детей, оставшиеся без попечителей – 415, без отца – 30 тыс. 530 и без матери – 9 тыс. 646 детей.

В интернатах воспитываются 1962 ребенка. Из них круглые сироты – 154 ребенка, без попечителей – 21, без отца – 1426 и без матери – 361.

В дошкольных учреждениях воспитывается 1821 ребенок. Из них круглые сироты – 295, без попечителей – 40, без отца – 1259, без матери – 227 детей.

Дети из школы интернета №1 г. Душанбе с сайта lifted.asia

- Воспитание детей в семье является лучшей формой их воспитания, - считает Равшан Раджабов. - Но, к сожалению, несмотря на предпринимаемые меры по предупреждению помещения детей в стационарные учреждения, до сих пор имеют место такие случаи. Как видно по статистике, в интернатах воспитываются и находятся на полном обеспечении государства только 154 круглых сироты и 21 ребенок без попечительства. Остальные места были заняты детьми, имеющими одного из родителей или детьми из малообеспеченных семей. При этом 2 тысячи 128 круглых сирот не могли полностью пользоваться гособеспечением. Много было злоупотреблений при приемах в интернаты. Это, конечно, ненормально. И вот теперь постепенно эти недоработки устраняются.

Педагоги: Дети должны воспитываться дома

В Таджикистане действуют 73 дома для детей-сирот, где еще несколько месяцев назад на попечении находилось свыше 10 тысяч воспитанников.

Чаще всего своих детей в казенные учреждения определяли малоимущие семьи, матери-одиночки, семьи мигрантов и семьи, в которых растет ребенок с ограниченными возможностями.

Однако, как сообщил источник в Минобрнауки, с 2014 года началось разделение интернатов на категории, а также постепенное сокращение их числа.

Так, например, в столичную школу-интернат №1 постепенно будут набирать только круглых сирот и детей, оставшихся без попечителей. И если ранее здесь насчитывалось более 600 воспитанников, то сейчас осталось 330 детей. Из них 39 – круглые сироты, остальные не имеют отца или мать.

Директор данной школы-интерната Джамолиддин Амирхонов рассказывает, что в этом образовательном учреждении созданы все условия для проживания детей и их обучения.

- Наши ученики часто принимают участие в различных олимпиадах и нередко занимают там высокие места. Здание недавно капитально отремонтировано, в классах, номерах общежития созданы все условия для детей. Особое внимание уделяется полноценному питанию воспитанников интерната. У нас работают профессиональные педагоги, воспитатели, которые прилагают все силы, чтобы дети не чувствовали себя обделенными.

Амирхонов прокомментировал решение правительства.

Школа-интернат №1 г. Душанбе. Скоро здесь будут воспитываться только круглые сироты и дети без попечителей Asia-Plus

- Думаю, оно направлено на то, чтобы дети не становились сиротами при живых родителях, росли и воспитывались в собственных семьях, - говорит директор интерната. – Понимаю, что многим родителям нелегко растить детей. Но они должны понять, что ребенок не будет чувствовать себя счастливым в интернате, даже если создать для него все условия, зная, что где-то в другой части города, района живет его мать или отец. К сожалению, встречаются и такие родители, которые практически бросают своих детей на попечение государства, не появляясь неделями, а то и месяцами.

Неутешительные цифры

Как показывает статистика последних лет, дети, не имеющие родителей или живущие в неполных или малоимущих семьях, не могут получить полноценное воспитание, не находят себя в обществе и нередко оказываются в числе нарушителей закона.

Так, согласно информации Министерства внутренних дел, в 2016 году несовершеннолетние совершили 693 преступления. Хотя эта цифра ниже, чем в 2015 году (742), однако совершение таких тяжких преступлений несовершеннолетними, как убийство (2), изнасилование (1), хищение имущества (517), грабёж (11) вызывает тревогу.

Как сообщил в своем докладе о соблюдении прав человека в Таджикистане по итогам 2016 года омбудсмен Зариф Ализода, большинство несовершеннолетних, которые совершают преступление, согласно анализу, живут в неполных или в нездоровых семьях.

Социологи: Сначала господдержка, потом – отправка к родителям

По словам социолога Аллы Кувватовой, проблема социальных сирот – палка о двух концах.

- Существует такая политика, что дети должны воспитываться в семье, а не в государственном учреждении, и я согласна с нею, - говорит социолог. – Но вырисовывается другая проблема. Родители просто не хотят воспитывать своих детей, возлагая надежду на государство. У человека должна быть ответственность. Не можешь воспитывать и содержать ребенка, зачем тогда рожать? С другой стороны, вопрос в том, как на законодательном уровне закрепить социальную поддержку родителям, которые не в состоянии материально обеспечивать своих детей, то есть уязвимым слоям населения, например матерям-одиночкам или имеющим детей с инвалидностью и т.п., которые вынуждены отдавать детей в социальные учреждения.

Ведь согласно повестке дня Национальной стратегии развития республики на период до 2030 года в целях устойчивого развития четко определено, что к этому времени мы должны покончить с крайней бедностью, и поэтому уязвимым слоям населения должна оказываться государственная социальная поддержка, в том числе на содержание детей - выделяться социальное пособие или ссуда.

Однако, как отмечает эксперт, вся проблема в том, что в этом вопросе должна приниматься целая программа, а не законодательная инициатива.

Ученики школы-интерната №1 города Душанбе Asia-Plus

- Может, по вопросу внесения поправок в Закон «О правах ребенка» и были проведены общественные слушания, но я ничего об этом не слышала, – отмечает Алла Кувватова.

Проблем у социальных сирот много, и если их выгонят из интернатов, то это серьезно отразится на количестве бездомных детей, считает Зумрад Халилова, социальный работник одного из детских учреждений.

- Ситуации, когда дети становятся социальными сиротами, бывают разные. У нас, например, возросли случаи, когда семья распадается, муж женится, жена выходит замуж за другого человека, и общий ребенок практически оказывается никому не нужным. Хорошо, когда у ребенка есть дедушка и бабушка, которые берут его на воспитание. А если их нет? - задается вопросом соцработник.

Кроме того, по словам Халиловой, возросли случаи скрытого социального сиротства, когда отчим воспринимает ребенка в присутствии матери, а когда ее нет, угнетает его, издевается над ним, и ребенок вынужден уйти из семьи на улицу.

- Есть у нас случаи, когда у детей-сирот попечители хотят отобрать квартиру и всеми способами стараются избавиться от ребенка, засадив в детскую колонию, - продолжает Зумрад Халилова. - Некоторых даже не прописывают, и они остаются на улице. Вот почему эти дети нуждаются в государственном обеспечении, в содержании в интернатах.