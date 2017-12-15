Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев признан виновным в получении взятки. Об этом объявлено в Замоскворецком суде Москвы, где 15 декабря оглашается приговор Улюкаеву. Наказание Улюкаеву будет назначено позже, сообщает Медуза.

Обвинение просит приговорить бывшего министра к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

Защита настаивает на оправдательном приговоре.

Алексей Улюкаев обвиняется в получении взятки в размере 2 миллионов долларов наличными от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Незаконное вознаграждение, по версии обвинения, Улюкаев получил за положительное заключение Минэкономразвития на сделку по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Улюкаев свою вину категорически отрицает.

Игоря Сечина четыре раза вызывали в суд для дачи показаний, однако он не явился, сославшись на плотный рабочий график.

В итоге, показания Сечина при вынесении приговора суд учитывать не смог, а главным свидетелем стал генерал ФСБ Олег Феоктистов, который во время задержания Улюкаева возглавлял службу безопасности «Роснефти».