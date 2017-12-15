Времени до главного события года еще предостаточно, так что с меню, подарками, да и вообще планами можно не торопиться. А вот о наряде, в котором вы встретите Новый год 2018, стоит подумать заранее.

Ниже смотрите несколько подсказок про самые правильные и подходящие платья для новогодней вечеринки!

Главными цветами-фаворитами на этот раз станут желтый, черный, золотой, оранжевый.



Первый - понятно почему: это цвет виновницы торжества, так что выбирайте любые оттенки желтого – абрикосовый, аврорный, алебастровый, златозарный, бронзовый и так далее – в любом случае не ошибетесь.

Золотой – потому что для новогодней ночи и вообще любого торжества этот цвет всегда актуален. Только не переборщите, золото и все мерцающие цвета сами по себе являются украшением, а потому в дополнительных аксессуарах не нуждаются. Не перегрузите образ.



Ну, а черный – это классика на все времена и случаи, с ним всегда можно быть уверенным, что ты одет по дресс-коду.

Размышляя, в чем встречать Новый год-2018, учтите: даже самое консервативное платье этого цвета можно украсить блестящим элементом - лучше всего золотым или желтым – и тогда вы всегда будете в тренде. В качестве элемента используйте ожерелье, поясок, бретели, бант.

Обратите внимание: в этом сезоне глубокие вырезы уступают место длинным рукавам и высоким кружевным воротничкам. На смену мини приходит целомудренная длина до колена.

И если вы остановили свой выбор на длинном вечернем платье - то важна маленькая деталь: платье должна отличать простота кроя. А необычные фактуры и ткани спасут такое платье от «скучности».

Что касается мужчин, то тут все еще проще – представители сильного пола, как правило, тенденциями сильно не заморачиваются, им чем консервативнее - тем лучше.

А потому для неформальной вечеринки или для встречи Нового года дома можно обойтись и без особого дресс-кода: теплого уютного свитера с аппликацией зимней тематики будет достаточно.

Однако если на работе намечается фуршет, то придется приодеться. Мужчин выручит костюм или, как вариант, вельветовый блейзер.



Если фуршет не сильно официальный, можно надеть более неформальный жакет или пиджак цвета наступающего года. Только вместо неонового желтого выберите одежду приглушенного бежевого верблюжьего цвета.

Ну, и в любом случае добавление мелких деталей и аксессуаров может творить чудеса. Галстук в ёлочку, карманный платок-квадрат с белыми сугробами на красном фоне, желтые запонки и часы с рисунком на соответствующую тему - все это добавит элегантности и придаст изюминки, которая выделит вас из толпы празднующих.