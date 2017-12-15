Ровно 20 лет назад в авиакатастрофе Ту-154, следовавшего рейсом 3183 Худжанд-Шарджа, погибли 85 граждан Таджикистана. Как произошла эта трагедия, что явилось ее причиной? «АП» попробовала разобраться в этом.
...15 декабря 1997 года. У дверей туристической фирмы «Худжандтурист» собрались люди, планирующие поездку в Арабские Эмираты: кто-то за подарками, кто-то совершить очередной бизнес-тур или же встретить Новый год в Дубае. Большая часть туристов - это собственники коммерческих магазинов, также работающие в торговых центрах худжандского «Авесто» и чкаловского «Памира».
- Самолет должен был вылететь к полудню, - вспоминает таксист Ашурбой Махмадов. – Наконец, под вечер он взлетел. Радостные родственники и друзья, которые сопровождали туристов, покинули аэропорт.
Однако спустя некоторое время Худжанд был взбудоражен. В новостях программы «Вести» (РТР) показали останки таджикского самолета Ту-154. Вот слова, прозвучавшие в телеэфире:
«Самолет взорвался перед заходом на посадку. Перед этим он сделал несколько кругов над аэродромом. На борту авиалайнера находились 80 человек. В настоящее время в живых из них остался один - штурман Петров, который находится в критическом состоянии. Среди обломков самолета найдено 55 тел. Поиски продолжаются. На место катастрофы прибыли спасатели из Дубая. Сообщается, что все погибшие - жители Таджикистана».
Худжанд сразу же был охвачен слухами. Отсутствие точной информации о количестве жертв оставляло надежду у родственников. Всем хотелось поверить в чудо и «может, все-таки жив мой… папа», «мой… сын», «моя… сестренка».
- 15 декабря наша учительница зашла в класс и сказала, что самолет, улетевший в Дубай, разбился, - вспоминает Акмал Негматов, который потерял отца. - Мы с ней жили на одной улице. Она успокаивала меня, что пока неизвестно, сколько людей погибло и что наверняка есть те, кто остался в живых... Не помню, как я добрался до дома. Мама была в обмороке, бабушка громко плакала.
Траур и коммерческий интерес
Утром следующего дня стало известно точное количество погибших: 85 человек. Правительство создало специальную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы, отправило группу специалистов в Шарджу, обязало министра финансов выделить семьям и родственникам погибших по 400 тысяч рублов, объявило 17 декабря 1997 года днем траура в стране. Хукумат Согдийской области принял решение об организации похорон погибших пассажиров и объявил 16, 17 и 18 декабря днями траура. В адрес правительства Республики Таджикистан шли письма соболезнования.
После того, как привезли тела из Дубая, 18 декабря на площади возле театра им. К. Худжанди был организован митинг, на котором выступили представители хукумата Согдийской области, интеллигенции страны. В тот день у городской мечети Шейх Маслихатдин собралось немало людей. Одних привело сюда сочувствие к горю людей, других… коммерческий интерес.
- Я был поражен поведению некоторых людей, требовавших в этот день от родственников погибших вернуть им деньги, которые взяли у них в долг жертвы авиакатастрофы, - вспоминает Валиджон, распространитель печатной периодики на рынке Панчшанбе.
Рейс 3183
В разбившемся самолете было всего 86 человек, тогда как желающих попасть на этот рейс было намного больше. Но по различным причинам на борту «Тушки» их не оказалось.
- Многие горели желанием лететь именно этим рейсом, - вспоминает работник Согдийского совета по туризму и экскурсиям. - У нас, например, в фирме работники имели возможность поочередно ездить в Дубай. В тот раз я тоже очень хотел поехать, даже уговаривал покойного Абдувосита (моего коллегу) полететь вместо него.
- Незадолго до 15 декабря мы узнали, что «Худжандтурист» организовывает рейс в Шарджу. Покойный Абдухомид Маликов, председатель базы снабжения Б.Гафуровского района, в тот день был у нас в офисе, и он предложил поехать всем вместе, - вспоминает Давронхон Алиев, руководитель компании «Гулбахор». - Я посмотрел на Джамшеда Ходжиева, сотрудника нашей кампании и понял, что он заинтересовался предложением, однако не мог этого высказать. Последнее время он сильно устал от работы, и ему необходимо было отдохнуть. «Джамшед, хочешь с нами поехать? Я оплачу билет», - предложил я ему. Он с радостью согласился. Мы уже начали собираться в дорогу, когда я обнаружил, что потерял свой паспорт.
Сотрудник фирмы «Худжандтурист» Ходжи рассказал, что один человек не смог попасть на рейс из-за того, что в его паспорте была печать Израиля. С этой «черной меткой» в ОАЭ не пускают. Сделать новый паспорт «неудачник» не успел - была суббота, ОВИР не работал. «Такие люди после благодарили Аллаха, что не оказались в самолете, - рассказывает Ходжи, - но были и те, кто сильно переживал, что вместо них поехали близкие...».
Еще одной особенностью того злополучного рейса было невиданное ранее количество известных личностей республики. Это бывший начальник милиции Ленинабадской области генерал-майор Темурджон Рахимбоев и его супруга Хосият Маликходжаева, трое сотрудников «Худжандтуриста» - Хайдарджон Усмонов, Абдувосит Шукуров, Мухсинджон Юсуфов, зампредседателя налогового комитета при правительства РТ Аъзам Негматов, начальник Согдийской авиакомпании Абдурахмон Алиев, летчики Абдумалик Олимов и Сергей Зверев, проректор таджикского Медуниверситета Абдусалом Баракаев с супругой, зампредседателя Исфаринского хукумата Баходурхоча Самадов, семья Ходжиевых (отец семьи Мирзомансур Ходжиев – 38 лет, мать Райхон Пулотова, сын Мирзомасрур – 12 лет и дочь Мунира – 4 года).
Что же случилось на самом деле?
ДО сих пор информация о результатах расследования официально не разглашалась. Когда в 2001 году был проведен опрос родственников, близких и друзей пассажиров рейса 3183, выяснилось, что им неизвестны причины катастрофы. У всех на устах были лишь догадки и предположения российских СМИ: штурман был в нетрезвом состоянии, перед заходом на посадку на борту самолета произошел какой-то взрыв….
Были даже такие фантастические версии как, например, то, что в салоне самолета были книги Корана, которых якобы везли в Дубай, и что Аллах разгневался, что его книгу делают товаром перепродажи, и покарал за это. Или - самолет попал в черную энергетическую дыру.
Единственного оставшегося в живых штурмана Сергея Петрова «АП» найти не удалось. После трагедии он уехал из Худжанда. По неофициальным данным, в настоящее время он проживает где-то на Украине.
Но нам удалось найти официальные результаты расследования комиссии Департамента Государственной Авиакомпании ОАЭ с привлечением специалистов Ленинабадского (ныне Согдийского) авиапредприятия, авиакомпании "Точикистон" и Межгосударственного авиационного комитета, опубликованные на сайте www.posadki.net. По его результатам, выходило, что экипаж самолета столкнулся с целым рядом трудностей, которые в конечном итоге привели к его крушению.
Вот лишь несколько выводов, сделанных по результатам расследования. Во-первых, заходы на посадку в аэропорт Шарджа контролируются с помощью обзорного радиолокатора в Дубае. Следует отметить, что он не отвечает современным требованиям и не оборудован системой, точно показывающей достижение воздушным судном минимально безопасной высоты. Кроме того, это обстоятельство предусматривало постоянное соблюдение указаний диспетчера аэропорта и подтверждение его команд.
Во-вторых, подход к радиосигнальной зоне выполнялся методом "векторения" по командам диспетчера, что не предусматривается стандартными схемами, опубликованными в сборниках аэронавигационной информации. Это могло затруднить работу пилотов, потому что метод затрудняет прогнозирование самостоятельных действий экипажа, т.к. управление осуществляется от команды до команды диспетчера.
В-третьих, неожиданное для экипажа попадание самолета в условия турбулентности явилось одним из факторов, способствовавших переориентации внимания командира судна на приоритетное решение задач при выходе на посадочный курс.
В-четвертых, диспетчер, ведя управление шестью самолетами, не проконтролировал полет воздушного судна после того, как он прошел отметку 1500 футов и не убедился, что снижение прекращено и самолет сохраняет заданную высоту. Этот контроль не являлся обязательным, но мог предотвратить происшествие, если было бы сделано своевременное предупреждение, и экипаж был бы в состоянии воспринимать информацию.
В-пятых, турбулентность, отклонение от курса и отсутствие информации от диспетчера о местоположении самолета вызывало у экипажа дополнительное психологическое напряжение. Возможно, из-за этого на протяжении последних двух минут полета никто из членов экипажа не вспомнил о высоте полета.
В-шестых, наблюдение внекабинного пространства - наличие светлого неба на закате, вечерняя дымка и красные огни подхода - могли создать иллюзию достаточного запаса высоты и представление о полном контроле над ситуацией.
В совокупности все эти обстоятельства в итоге привели к тому, что экипаж самолета, не осознавая ситуацию, на скорости 370 км/ч столкнулся с землей, полностью разрушился и сгорел.
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znayu3 часа назад
На этом рейсе также летели несколько человек, смерть которых стала карой свыше. Их руки были по локоть в крови невинных.
Манучехр Бабаев3 часа назад
Это всё лож никто не компинсировал и это было специально устроена
Бек4 часа назад
Результат расследования АП
15.12.97 произошла катастрофа самолета Ту-154Б-1 ЕY-85281 Ленинабадского авиапредприятия Государственной авиакомпании "Точикистон" Республики Таджикистан в районе а/п Шарджа (ОАЭ).
Выполнялся транспортный (чартерный) рейс по маршруту Ходжент - Шарджа. На борту находились 9 членов экипажа и 77 пассажиров.
Ночью, в простых метеоусловиях во время выполнения предпосадочного снижения произошло столкновение самолета с землей. Самолет разрушился и сгорел. Все пассажиры и 8 членов экипажа погибли. 1 член экипажа (штурман) получил серьезные телесные повреждения.
Расследование проводила комиссия Департамента ГА ОАЭ с привлечением специалистов Ленинабадского АП, АК "Точикистон" и Межгосударственного авиационного комитета.
Установлено:
В течение полета активное пилотирование осуществлял проверяющий - КВС-инструктор с левого пилотского кресла, штатный КВС сидел на заднем откидном кресле в кабине экипажа.
После того, как самолет вошел в воздушное пространство ОАЭ он перешел под управление диспетчера "Дубай-Подход". Все заходы на посадку в а/п Шарджа контролируются с помощью обзорного радиолокатора в Дубае, так как в Шардже отсутствует радиолокатор.
На высоте 17000 футов (5200м) диспетчер Дубая сообщил, что заход будет осуществляться методом радиолокационного наведения ("векторения") и дал команду занять курс 180°. В дальнейшем экипажу последовательно давались указания о снижении до высот 10000, 6000 и 2500 футов с доворотом на курс 190°. Приборная скорость в процессе снижения возросла до 470км/ч, и для предотвращения ее увеличения экипаж выпустил средние интерцепторы. На удалении 20км от ВПП КВС дал команду о продолжении снижения, при этом текущий высота составляла 4560 футов (1390м). При достижении высоты 3460 футов (1060м) диспетчер дал команду на снижение до высоты 1500 футов (460м) и после подтверждения экипажем продолжения снижения через 5,5 с штурман произнес "1500".
Все указания диспетчера о снижении, начиная с 10000 футов, передавались экипажу до того, как самолет занимал заданную ранее высоту. Кроме того, команды на снижение до высот 10000, 6000, 2500 футов сопровождались указанием "... и сохраняйте", в то время как команда на снижение до 1500 футов этого указания не содержала. Поэтому можно предположить, что в результате у экипажа мог сформироваться стереотип "постоянного снижения" на заключительном этапе полета.
При проведении предпосадочной подготовки экипаж готовился к заходу на посадку в директорном режиме с выходом в район 4-го разворота по схеме захода. В данном случае подход к равиосигнальной зоне выполнялся метолом "векторения" по командам диспетчера, т.е. ВС выводилось с курсом 190° в точку третьего разворота по сокращенной схеме, которая не предусматривается стандартными схемами, опубликованными в АIР и, соответственно, в сборниках аэронавигационной информации, что могло затруднить работу пилотов. Особенностью данного метода является некоторое затруднение в прогнозировании самостоятельных действий экипажа, т.к. управление осуществляется от команды до команды диспетчера.
На высоте 550м самолет вошел в неустойчивый воздушный поток со стороны моря типа турбулентности с преобладающей горизонтальной составляющей.
При достижении указанной диспетчером высоты 460м (1500 футов) экипаж не доложил об этом. В этот момент самолет следующий курсом 190 гр., находился в точке с пеленгом от порога ВПП 108° и удалением 15.7км. что составляло по продольному удалению 15,4км, по боковому - 3,2км.
Сразу же после появления на локаторе отметки о высоте 1500 футов диспетчер "Дубай-Подход", не получив доклада экипажа о занятой высоте, дал команду выполнять разворот на курс 270° для посадки в а/п Шарджа на полосу 30 по системе ILS. Эта команда была последней в переговорах с экипажем. Диспетчер, ведя управление шестью самолетами, не проконтролировал полет ВС после того, как он прошел отметку 1500 футов и не убедился, что снижение прекращено и самолет сохраняет заданную высоту (в соответствии с ICAO DOC 4444 этот контроль не являлся обязательным, но мог предотвратить происшествие, если было бы сделано своевременное предупреждение, и экипаж был бы в состоянии воспринимать информацию).
Следует также отметить, что диспетчерский радиолокатор, установленный в а/п Дубай, не отвечает современным требованиям и не оборудован системой по предупреждению и оповещению достижения воздушным судном минимально безопасной истинной высоты.
Нестандартный подход к посадочной прямой мог вызвать у экипажа ложное представление о слишком близком выходе ВС к ВПП.
Пилотирующий летчик, не дождавшись подтверждения штурмана диспетчеру о получении команды, ввел самолет в правый крен до 20° и начал осуществлять разворот.
На скорости 400км/ч был начат выпуск шасси, самолет в это время находился на радиальном удалении 15км. Одновременно с выпуском шасси КВС отключил автопилот в продольном и боковом каналах.
При снижении самолета до истинной высоты менее 250м с невыпущенными шасси произошло срабатывание сигнализации "ССОС", прекратившееся через 1с, т.к. шасси стали на замок выпущенного положения. Одновременно с сигнализацией "ССОС" была зарегистрирована разовая команда "Правый крен велик" (20 гр.), длившаяся 10с и прекратившаяся при угле крена 14°. Через 5с данная команда повторилась в течение Зс.
Снижение самолета продолжалось со средний вертикальном скоростью 6м/с.
Неожиданное для экипажа попадание самолета в условия турбулентности на высоте примерно 210м явилось одним из факторов, способствовавших переориентации внимания КВС на приоритетное решение задач по поперечной балансировке ВС при одновременном выходе на посадочный курс.
Переход от запланированного захода на посадку по схеме к заходу по командам с земли в совокупности с возникновением турбулентности при условии близкого выхода ВС на посадочную прямую и отсутствие информации от диспетчера о местоположении самолета затруднили функционирование экипажа в оптимальном режиме психической деятельности.
После выхода из разворота на оставшемся участке полета до входа в глиссаду необходимо было погасить скорость до З6Окм/ч и выпустить закрылки на 28°, что в условиях кажущегося дефицита времени из-за ложного представления о чрезмерно близком подходе к аэродрому вызывало у экипажа дополнительное напряжение и отвлечение внимания на выполнение вышеназванных операций.
За 25с до столкновения с землей экипаж начал выполнять "Карту контрольных проверок" раздел "Перед 3-им разворотом или на удалении 20-25км". За 15с система МСРП-64 зарегистрировала РК "Предельный курс РСЗ", формирование которой возможно при истинной высоте полета менее 100м (но выше ВПР) и отклонении от равносигнальной зоны курса больше, чем на половину расстояния от первой точки шкалы ПНП-1 (у пилотов одновременно с РК должны загореться соответствующие табло). В это время КВС произнес: "Режим 70 добавьте", но последующее увеличение режима работы двигателей оказалось недостаточным, и снижение ВС продолжалось (на протяжении последних двух минут полета никто из членов экипажа не вспомнил о высоте полета).
Отвлечение внимания экипажа от высотомеров и вариометров при визуальном наблюдении внекабинного пространства, возможно, было спровоцировано также и простыми метеоусловиями. Наличие светлого неба на закате, темной окраски подстилающей поверхности с возможной вечерней дымкой и красных огней подхода могли создавать иллюзию достаточного запаса высоты и представление о полном контроле над ситуацией.
При снижении самолета до истинной высоты 60м в кабине сработала звуковая и световая сигнализация "Высота принятия решения". Через 4с свободный член экипажа штатный КВС констатировал "100м высота", а штурман через Зс скомандовал "Без снижения". Однако каких-либо действий со стороны экипажа не последовало.
Самолет на скорости 370км/ч на удалении от ВПП 8,4 мили столкнулся с землей, полностью разрушился и сгорел.
По заключению комиссии Департамента ГА ОАЭ, катастрофа произошла вследствие несохранения КВС последней заданной высоты и непреднамеренного продолжения снижения в управляемом полета без осознания ситуации, а также отсутствия реакции на сигнализацию опасной высоты и предупреждение штатного КВС и штурмана.
Сопутствующие причины:
1. Отсутствие подтверждения штурманом, что КВС понял команду диспетчера занять высоту 1500 футов.
2. Ни второй пилот, ни штурман не предупредили КВС о подходе к последней заданной высоте или о продолжении снижения ниже заданной высоты.
3. Недостаток дисциплины при выполнении стандартных операций "Технологии работы экипажа" во время выполнения карты контрольной проверки в период большой рабочей загрузки под воздействием кажущегося дефицита времени повлиял на Недостаточность осознания полетной ситуации в целом.
4. КВС проявлял признаки повышенного психо-эмоционального напряжения, обычно вызываемого высокой загрузкой, и ею психическое состояние было далеко от оптимального для проведения маневров. Это напряжение было первоначально вызвано его представлением, что самолет "векторится" очень близко к ВПП, а в дальнейшем усилию попаданием в турбулентность и повлияло на его восприятие приборной информации в целом, вызвало недостаток осознания полетной ситуации в вертикальной плоскости и способствовало отсутствию реакции на сигнализацию радиовысотомера и предупреждение штатного КВС и штурмана.
Рекомендации:
1. Государственной авиакомпании "Точикистон":
1.1 Создать механизм, обеспечивающий выполнение технологии работы экипажа в плане контроля за высотой полета.
1.2 Улучшить знание экипажами условий срабатывания систем предупреждения и сигнализации, а также надлежащих реакции на предупреждения.
1.3 Проанализировать пригодность существующей системы обеспечения управления и взаимодействия в экипаже для обеспечения гарантии взаимодействия и осознания ситуации летными экипажами на всех стадиях полета и, особенно, в период повышенном рабочей загрузки.
1.4 Установить систему сигнализации подхода к заданному эшелону на всех самолетах.
2. Департаменту ГА ОАЭ:
2.1 Установить систему сигнализации достижения минимально допустимой высоты и/или систему предупреждения, основанную на показаниях радара, обеспечивающую выдачу предупреждения, когда самолет снижается ниже предписанной сектором минимально допустимой высоты.
3. Департаменту ГА Дубая:
3.1 Произвести пересмотр процедуры векторения для заходов на все ВПП в их зоне ответственности.
4. Генеральной администрации ГА ОАЭ:
4.1 Усилить надзор за работой компаний, осуществляющих чартерные рейсы в ОАЭ.
4.2 Оценить пригодность процедур обеспечения радиолокационного контроля за воздушным движением во всех Эмиратах и провести проверку профессиональных навыков всех диспетчеров.
Гость4 часа назад
Это была ошибка экипажа, неправильные действия. А одним словом, непоофессионализм экипажа. Об этом еще 20 лет назад было известно сразу.
Уалихан4 часа назад
Очень интересное предположение, но "свои" люди то знают, из-за чего на самом деле взорвали этот самолет.
И кто был снят с рейса практически на взлетной полосе.