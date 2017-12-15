Первый Микрофинансовый Банк Таджикистана (ПМФБ) стал еще одной финансовой организацией в этой стране, присоединившейся к Механизму адаптации к изменению климата ЕБРР (CLIMADAPT), призванному содействовать укреплению устойчивости частного сектора к последствиям изменения климата.

Предоставляемый ПМФБ кредит в таджикских сомони эквивалентный 1 млн. долл. США будет профинансирован в равных долях ЕБРР и Пилотной программой по повышению устойчивости к изменению климата (PPCR). Средства кредита будут использованы для финансирования инвестиций во внедрение технологий повышения климатической устойчивости в коммерческом и жилищном секторах.

Техническое содействие проекту окажут правительство Соединенного Королевства - по каналам Министерства Великобритании по международному развитию (МВМР) – и Фонд поддержки стран на начальном этапе перехода ЕБРР. Инициатива по поддержке стран, находящихся на начальном этапе перехода, старт которой был дан в 2004 году, призвана стимулировать экономическую деятельность в тех странах операций Банка, перед которыми все еще стоят самые масштабные задачи переходного процесса.

За период, прошедший с момента запуска программы CLIMADAPT, ЕБРР предоставил кредитные линии банку "Эсхата", МДО "ИМОН", МДО "Хумо" и МДО "Арванд". ПМФБ станет последней из финансовых организаций, которая присоединится к данной программе.

Глава постоянного представительства ЕБРР в Таджикистане Айтен Рустамова заявила: "CLIMADAPT – один из наиболее успешных проектов ЕБРР в Таджикистане. Мы рады приветствовать нового партнера программы, и надеемся, что с его приходом усилится позитивное вклад, который она вносит в нашу работу по адаптации к изменению климата. Рациональное использование ресурсов, таких как земля, вода или энергия, представляет собой глобальный вызов. Это также является весьма серьезной проблемой в Таджикистане, где особенно остро ощущается нехватка большинства из этих ресурсов, и ЕБРР чрезвычайно рад внести свой вклад посредством кредита, который мы сегодня подписываем".

Председатель банка г-н Ентен Лама отметил: "Воздействие изменения климата усиливается, и в числе на тех, кто от этого больше всего страдает – уязвимые группы населения с ограниченными ресурсами или ноу-хау. Финансовая и техническая помощь, предоставляемая в рамках данной инициативы, поможет нашим клиентам более эффективно и продуктивно управлять ограниченными ресурсами".

Кредитная линия CLIMADAPT следует модели финансирования ЕБРР “Механизм Финансирования Зеленой Экономики”, которая сотрудничает с более чем 130 местными финансовыми учреждениями в 24 странах, при поддержке почти 4 млрд. Евро финансирования ЕБРР для 120 000 клиентов. Эти проекты ежегодно сокращают выброс углекислых газов на более чем шесть миллионов тонн.

Пилотная программа по повышению устойчивости к изменению климата (PPCR) в размере 1,2 млрд. долл. США представляет собой механизм финансирования Климатических инвестиционных фондов (КИФ), предназначенный для адаптации и укрепления устойчивости к изменению климата. КИФ, объем которых составляет 8,3 млрд. долл. США, предоставляет 72 развивающимся странам и государствам со средним уровнем дохода крайне необходимые им ресурсы для решения задач, связанных с изменением климата, и сокращения выбросов ими парниковых газов.

ПМФБ предоставляет весь спектр банковских услуг с помощью своей общенациональной сети, включающей 7 филиалов и 29 центров банковского обслуживания. Эта сеть охватывает все области Таджикистана, включая отдаленные районы страны, в которых присутствие других финансовых посредников ограничено. Являясь клиентом ЕБРР с 2007 года, ПМФБ продемонстрировал в прошедший период большую заинтересованность в реализации проектов ЕБРР и принял успешное участие в различных программах ЕБРР.

На сегодняшний день объем инвестиций ЕБРР в различные сектора экономики Таджикистана составил свыше 608 млн. евро (700 млн. долл. США).