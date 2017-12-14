В Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии внесен законопроект, устанавливающий требования к одежде школьников, а также запрещающий им иметь при себе смартфоны. Об этом сообщило агентство КирТАГ.

Законопроект, внесенный депутатом фракции «Республика – Ата Журт» Махабат Мавляновой, запрещает школьникам приходить на занятия в коротких и обтягивающих юбках, в рваных джинсах, в футболках с вызывающими рисунками. Также под запретом может оказаться вызывающий макияж и длинные ногти.

Кроме того, предлагается запретить ученикам пользоваться на территории школ смартфонами. Им можно будет иметь при себе только самый простой телефон с функциями звонков и смс-сообщений, но без доступа к интернету и фотокамеры. Школьник, все же взявший с собой смартфон, сможет оставить его на хранение при входе. Однако администрация учебного заведения не будет нести ответственность за сохранность гаджета.

Согласно законопроекту, следить за исполнением этих правил должны будут учителя. Если они отнесутся к этой обязанности халатно — их ожидает дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения.

По мнению Мавляновой, чрезмерная озабоченность школьников внешним видом и увлечение гаджетами мешает их психическому развитию. Также депутат считает, что если лишить школьников смартфонов и вызывающей одежды — они начнут конкурировать между собой, основываясь на уровне знаний и достижений.

В 2015 году правительство Киргизии уже попыталось ввести в стране единую школьную форму. Только что назначенный министр образования Эльвира Сариева заявила: «В некоторых густонаселенных пунктах, особенно ближе к столице, в школах идет конкуренция между детьми не в знаниях, а в том, кто лучше одет». Однако за две недели до начала учебного года требования были изменены – теперь речь шла не о форме, а о единых требованиях к одежде школьников. Она должна была «соответствовать классическому стилю», напрямую запрещалось носить в школах спортивную, пляжную и домашнюю одежду, а также одежду из джинсовой ткани.

Перед началом учебного года 2017-2018 в соцсетях появились слухи о том, что от введения школьной формы окончательно решили отказаться. Но в министерстве образования Киргизии опровергли эту информацию. «Официального решения об отмене формы не было. По-прежнему остается несколько вариантов. Обычно школа утверждает только один вариант, который выбирают совместно с родительским комитетом общим собранием», – заявили в министерстве.