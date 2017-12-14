18:00, сегодня Автор: Мавлюда Рафиева, cпециально для Asia-Plus

К 19 годам лишения свободы приговорен житель Худжанда за убийство своей возлюбленной. Он убил ее из-за ревности, сообщил «АП» председательствующий на данном процессе судья Согдийского областного суда Шарифзода Бадриддин Нуриддин.

Судебная коллегия по уголовным делам Согдийского областного суда сегодня завершила рассмотрения судебного процесса в отношении 24 –летнего жителя города Худжанда Фатхулло Исоева.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 104 часть 2 пункт «Е» (Убийство, совершенное с особой жестокостью) УК РТ.

Судья отметил, что трагедия произошла 6 сентября 2017 года. В тот день, примерно в 2 часа ночи осужденный нанес своей возлюбленной - 24-летней жительнице джамоата Хистеварз Б. Гафуровского района Анисе Сангиновой 8 ножевых ранений хозяйственным ножом. В результате она скончалась на месте происшествия.

Срок наказания осужденный будет отбывать в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, отметил судья.