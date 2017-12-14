АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

- Важных событий на этот день не предусмотрено.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 ДЕКАБРЯ

1932 – Сдана в эксплуатацию автодорога Душанбе-Гарм.

1956 – Вошел в строй первый гидроагрегат Кайраккумской ГЭС “Дружба народов”.

1997 – Произошла катастрофа таджикского авиалайнера «ТУ–154», выполнявшего рейс «Худжанд–Шарджа», в результате которой погибли все пассажиры и члены экипажа (кроме штурмана).

2007 – В Душанбе открылся мемориал воинам из Казахстана, погибшим в Таджикистане во время несения службы на таджикско-афганской госгранице.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 ДЕКАБРЯ

1908 – Родился заслуженный юрист Таджикистана Мухаммадамин Холматов

1915 – родился первый таджикский эндокринолог, доктор медицинских наук, Заслуженный врач Таджикской ССР Дододжон Ахмедов.

1912 – 1944 – родился Герой Советского Союза Сафар Амиршоев

1931 – 1986 – родился писатель Шохин Боев

1933 – родился ученый-математик, профессор Саидходжа Азизов.

1933 – 1993 – родился писатель Бобо Насриддинов

1936 – родилась певица Кумри Кодирова

1937 – 1969 – родился мастер спорта СССР Абдулхайр Усмонов

1949 – родился профессор Зариф Шарифов

1953 – родился поэт Иззатбек Идиев

1957 – 2011 – родился юрист Кароматулло Холиков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 2-7 тепла, в горах ночью 9-14 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью 1-6 мороза, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по слабый снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, местами до 6-11 мороза, днем 2-7 тепла, местами до -3+2, по ВГБАО ночью 14-19 мороза, местами 20-25 мороза, в районе Булункуля до 30-32 мороза, днем 8-13 мороза, в районе Булункуля 16-18 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 мороза, днем 6-11 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, местами до 10-15 мороза, днем 0-5 тепла, местами до 0-5 мороза.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 0-5 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 4-6 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 0-5 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 9-11 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 0-5 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 2-4 тепла