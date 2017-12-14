Компания Tcell получила высшее признание на премии «Бренд года» в номинации «Товары и услуги современных технологий (компьютеры, компьютерные программы, услуги связи и телекоммуникации)». В церемонии награждения принял участие Генеральный Директор Tcell – Озодхон Давлатшоев.

«Благодаря такому признанию, мы понимаем, что наши ежедневные усилия в обеспечении наших абонентов лучшим сервисом и технологичным подходом, не напрасны, что бренд развивается. Это сильнейшая мотивация становиться еще лучше!» - отмечают в компании.

Это уже второй раз, когда компания удостаивается «золота» - в первый раз награда была получена компанией в 2013 году.

Бренд Tcell не раз получал признание и на международном рынке. В этом году Tcell со своим проектом «Коммуникации Чи Гап» вошла в тройку лучших проектов в 2 номинациях в крупнейшей международной премии Excellence Awards! Тогда проект «Чи Гап» был выделен среди 2500 заявок, поданных на конкурс из многих стран мира.

В ноябре и декабре 2016 года проект «Открытые форумы» от Tcell получил две крупные международные награды: «Лучшее образовательное мероприятие» премии EACA (Event Awards Central Asia) и «Лучший социальный проект» премии Global Event Awards. Тогда, проект «Открытые форумы» был признан одним из лучших среди 84 проектов из 11 стран, заявленных на конкурс. Проект «Интернет для всех» от Tcell, также занял первое призовое место в категории «Лучшее маркетинговое мероприятие» премии EACA в 2016 году.

В этом году премией EACA (Event Awards Central Asia) был особо выделен проект Tcell «Digital Camp» - инновационный образовательный лагерь для молодежи.

Tcell – телекоммуникационная компания, которая функционирует на рынке Таджикистана с 2000 года. На данный момент, Tcell – самый крупный мобильный оператор Таджикистана с более чем 3 миллионами абонентов.

В ежедневной работе компания Tcell расширяет сеть, внедряет передовые технологии и улучшает сервис для удобства абонентов. Как социально ответственная компания, Tcell поддерживает корпоративные ценности и работает для развития страны, через социальные проекты и принимая активное участие в культурной жизни страны. Ежегодно компания проводит десятки образовательных, благотворительных, праздничных и спортивных проектов, сотрудничает с международными и местными организациями, поддерживает развитие стартапов.

Республиканский конкурс «Бренд года», под названием ПИК СЛАВЫ – проводится Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан совместно с частным сектором и международными организациями.

В этом году на конкурс было подано 68 заявок на участие в различных номинациях от самых известных до только набирающих популярность компаний и брендов.

Основными целями конкурса являются - пропаганда и агитация необходимости правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания в Республике Таджикистан, выявление и представление примеров эффективного управления брендом, стимулирование компаний по использованию брендинга.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.