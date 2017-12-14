Национальный оператор связи Кыргызстана - «Кыргызтелеком» - завершает строительство еще одного телекоммуникационного стыка на границе с Таджикистаном к концу этого года. Новый стык позволит оказывать резервное подключение в случае аварии в существующих сетях.

«Это второй международный телекоммуникационный стык в селе Карамык Ошской области. Решение о начале строительства обусловлено увеличением потребности международного интернет-трафика в соседней республике, а также улучшения качества оказываемых услуг «Кыргызтелеком»», – говорится в сообщении ОАО «Кыргызтелеком».

Кыргызский оператор связи уже имеет на юге Кыргызстана стык с несколькими таджикскими операторами по ветке Бишкек – Ош – Баткен – Исфара, по которому оказывает услуги доступа в Интернет в Таджикистан.

Строительство второго телекоммуникационного стыка на границе с Таджикистаном «Кыргызтелеком» начало в августе этого года.

До этого «Кыргызтелекомом» были проведены переговоры и достигнуты договоренности с Национальным оператором связи Таджикистана - «Таджиктелеком» - об увеличении объема закупаемого интернет-трафика.

«Новый стык позволит оказывать резервное подключение в случае аварии на сетях Кыргызтелекома, увеличит доходность компании и увеличит пропускную способность доступа в Интернет таджикским операторам», - говорится в сообщении на сайте «Кыргызтелеком».

Напомним, Таджикистан получает интернет-трафик из России транзитом через Кыргызстан.