Телекомпания НТВ подготовила видеоматериал о выдворении главы организации «Таджикские трудовые мигранты» Каромата Шарипова.
На видео Шарипов в инвалидной коляске и в окружении полиции находится в аэропорту «Домодедово» в Москве. По словам таджикского адвоката и общественника Иззата Амона, "недавно Шарипов перенес операцию на позвоночнике, он болен". По словам Амона у Шарипова была грыжа.
Данный видеоматериал опубликован на YouTube пользователем "Волк из TJK". Видео изначально было размещено на сайте телеканала НТВ.
Напомним, Московский областной суд 12 декабря подтвердил законность депортации из России Шарипова, а в три часа ночи 13 декабря Шарипов был отправлен в Таджикистан самолетом Москва-Куляб.
В Душанбе следы Шарипова затерялись. Два дня никто не может сказать, где он находится.
Между тем, в Министерстве внутренних дел РТ заявили «АП», что Каромата Шарипова у них нет. «Мы не знаем, где он сейчас, у нас его точно нет и никаких претензий у нас к нему тоже нет», - сказал «АП» пресс-секретарь МВД Умарджони Эмомали.