Телекомпания НТВ подготовила видеоматериал о выдворении главы организации «Таджикские трудовые мигранты» Каромата Шарипова.

На видео Шарипов в инвалидной коляске и в окружении полиции находится в аэропорту «Домодедово» в Москве. По словам таджикского адвоката и общественника Иззата Амона, "недавно Шарипов перенес операцию на позвоночнике, он болен". По словам Амона у Шарипова была грыжа.

Данный видеоматериал опубликован на YouTube пользователем " Волк из TJK". Видео изначально было размещено на сайте телеканала НТВ.

Напомним, Московский областной суд 12 декабря подтвердил законность депортации из России Шарипова, а в три часа ночи 13 декабря Шарипов был отправлен в Таджикистан самолетом Москва-Куляб.

В Душанбе следы Шарипова затерялись. Два дня никто не может сказать, где он находится.

Между тем, в Министерстве внутренних дел РТ заявили «АП», что Каромата Шарипова у них нет. «Мы не знаем, где он сейчас, у нас его точно нет и никаких претензий у нас к нему тоже нет», - сказал «АП» пресс-секретарь МВД Умарджони Эмомали.