Стоимость патентов в некоторых субъектах России повысится с января 2018 года. Пока о своем решении повысить цену на патент объявили Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Амурская область, Тюменская область, Тверская область, Иркутская область и Новосибирская область. Как оказалось на стоимости патента можно сэкономить и об этом «АП» подробнее рассказала руководитель портала Migranto.ru Светлана Саламова.

Прежде чем перейти к самой теме давайте разберемся, за что платит трудовой мигрант, как формируется стоимость и почему увеличивается цена патента в России?

Отметим, что на цену влияют установленные налог на доходы физических лиц (НДФЛ), федеральный коэффициент-дефлятор, который установлен по всей России на 2018 год и местный коэффициент, установленный субъектом Российской Федерации.

Саламова объясняет, что ежемесячные платежи по патентам, которые осуществляют иностранные граждане, это не только платежи на продление срока действия патента. Эти платежи являются налоговыми платежами — НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Когда иностранный гражданин платит очередной платеж по патенту, его деньги переводятся на счет Казначейства России.

В платежке, по которой мигрант делает денежный перевод, указывается специальный код — КБК (код бюджетной классификации), используемый для группировки статей государственного бюджета. По этому коду платеж автоматически определяется как налоговый платеж НДФЛ, а по указанному ИНН платеж прописывается за конкретным физическим лицом (иностранным гражданином).

Как формируется сумма этого налога? Почему она не единая для всех субъектов?

Размеры и порядок оплаты налогов в Российской Федерации устанавливаются Налоговым кодексом. В 23 главе Налогового кодекса говорится о том, что при получении патента на право осуществления трудовой деятельности иностранные граждане уплачивают фиксированные авансовые платежи по НДФЛ в размере 1 200 рублей в месяц.

Откуда же тогда берутся суммы в 3000-4500-5000 руб. и более?

Все дело в том, что этот фиксированный авансовый платеж подлежит индексации на коэффициент-дефлятор (на 2018 г. он установлен Приказом Минэкономразвития России N 579 от 30.10.2017 в размере 1,686), а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. Именно эти коэффициенты Правительства субъектов Российской Федерации должны установить до Нового года. Если какой-либо субъект размер коэффициента не установил, то он считается равным 1.

Исходя из этих значений, у нас и устанавливается стоимость платежей по патентам в каждом регионе.

Смотрим, как получился размер платежей по Москве на 2018 год:

1200 руб. — непосредственно НДФЛ;

1,686 — федеральный коэффициент-дефлятор, который установлен по всей России на 2018 г.

2,2242 — московский коэффициент, установленный Правительством Москвы на 2018 г.

Перемножим все эти числа и получим размер платежа за патент по Москве:

1200 * 1,686 * 2,2242 = 4500 руб.

С размером платежей разобрались. Теперь разберемся, можно ли как-то сэкономить при оплате за патент?

Исходя из статьи 227.1 Налогового кодекса РФ, следует, что оплата налога осуществляется в виде фиксированных авансовых платежей.

Фиксированный — значит, что размер этого платежа установлен и зафиксирован на определенном уровне. Размер этого платежа не может меняться в течение года (налогового периода). Фиксированный платеж нельзя вносить частями.

Авансовый платеж — означает, что оплата налога вносится заранее, до начала срока действия патента.

Пункт 4 ст. 227.1 Налогового кодекса говорит: «Фиксированный авансовый платеж по налогу уплачивается налогоплательщиком по месту осуществления им деятельности на основании выданного патента до дня начала срока, на который выдается (продлевается), переоформляется патент».

Предполагается, что иностранный гражданин обязан оплачивать свой патент всегда строго фиксированными суммами, строго авансовым платежом до дня начала срока, на который продлевается патент.

В пункте 5 ст. 13.3. ФЗ-115 «О правовом положении иностранных граждан» прописан срок, на который может выдаваться патент и срок, на который патент может быть оплачен: «Патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до двенадцати месяцев.

Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период от одного месяца. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более 12 месяцев со дня выдачи патента.

Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.

В ином случае срок действия патента прекращается со дня, следующего за последним днем периода, за который уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа».

Рассмотрим ситуацию:

Иностранный гражданин в ноябре 2017 года получил патент для работы в Москве. Размер фиксированных авансовых платежей за патент в 2017 году составляет 4200 руб. При этом, гражданин имеет право оплачивать патент не только раз в месяц, но и более длинными отрезками: на 3, 6 и более месяцев вперед.

При этом все его платежи будут считаться авансовыми платежами, выполненными в 2017 году, по тем коэффициентам, которые действовали в 2017 году.

Следовательно, если иностранец получил патент по Москве в ноябре и решил заплатить в декабре 2017 года единовременно за 8 месяцев вперед, то он должен внести оплату равную 4200 руб. * 8 месяцев = 33 600 руб.

Если же он решит заплатить за 8 месяцев вперед в январе 2018 года, то он должен будет внести уже другую оплату: 4500 * 8 месяцев = 36 000 руб.

Согласитесь, выгода есть. Использовать ли эту возможность сэкономить или нет, каждый должен решить самостоятельно. Ориентируясь на свои финансовые возможности.

На что необходимо обращать внимание при оплате патента?

Когда иностранные граждане оплачивают патенты, необходимо обращать на следующие факторы, которые определяют дальнейшую легальность пребывания:

1. Сроки оплаты. Ни в коем случае нельзя нарушать сроки оплаты патента. Если патент оплачен позже хотя бы на один день, то он прекращает свое действие, и у иностранного гражданина больше нет оснований для нахождения на территории Российской Федерации.

2. В квитанции должны быть указаны фамилия, имя и отчество полностью, как в патенте. Нельзя указывать в квитанции ФИО другого человека (например, того кто пошел платить).

3. Обязательно в квитанции должен быть указан ИНН иностранца, т.к. именно к ИНН привязывается платеж.

4. Обязательно проверять правильность указания кода КБК, если оплату патента производит работник банка. Не доверяйте свою судьбу чужому человеку. Если работник банка укажет КБК неправильно, то даже если патент был оплачен в срок, обязательство по оплате патента не будет считаться выполненным и патент прекратит свое действие.