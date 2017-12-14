Израильская авиация атаковала в сектора Газа три объекта, принадлежащих палестинским боевикам из движения "Хамас". Произошло это после очередного ракетного обстрела израильской территории. Пару ракет сбила система ПРО "Железный купол", еще одна до Израиля не долетела.

Вечером в среду системы раннего предупреждения о ракетных и минометных обстрелах прозвучали в населенных пунктах, находящихся на границе с сектором Газа, сообщает NEWSru Israel. Ракеты были выпущены по Сдероту. Позже пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что системой ПРО "Железный купол" были сбиты две ракеты, запущенные из сектора Газа.

Одна ракета упала на незастроенной местности в округе Эшколь, еще одна - в секторе Газа. В Израиле данных о пострадавших и ущербе нет. В секторе Газа нанесен ущерб школе, принадлежащей Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

В ответ на этот обстрел ВВС Израиля вылетели для операции в секторе Газа. "В ночь на четверг, 14 декабря 2017 года, Армия обороны Израиля атаковала три военных объекта "Хама" в различных районах сектора Газа, задействовав для этого платформы военно-воздушных сил. Военные объекты использовались как тренировочные центры и склады вооружения", - цитирует сообщение армии РИА "Новости".

О последствиях ударов не сообщается.

Reuters передает, что в Газе в ночь на четверг погибли двое палестинцев - боевиков организации "Исламский Джихад", которые ехали на мотоцикле и, предположительно, взорвались на собственной бомбе, с помощью которой планировали провести атаку. Израильская армия опровергла утверждения местных жителей, что мотоциклисты были убиты в ходе удара с воздуха.

"Израиль не позволит причинить вред своим гражданам, не допустит таких попыток и продолжит охранять свой суверенитет. Армия считает террористическую организацию "Хамас" ответственной за такую ситуацию, за нищету, разруху и отчаяние, господствующие среди жителей сектора Газа", - написала армейская пресс-служба.

Обмен ударами продолжается практически на ежедневной основе с прошлой недели. Массовые протесты палестинцев начались после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

По данным СМИ, с момента объявления Трампа палестинские боевики выпустили 11 ракет по югу Израиля, в трех случаях для их перехвата пришлось задействовать батареи ПРО "Железный купол". Это самые массированные обстрелы за три года, прошедшие с последней военной кампании в секторе Газа.

Макрон рассказал о мотивации Трампа

Президент США Дональд Трамп незадолго до объявления о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим рассказал своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону о том, чем он руководствовался при принятии столько неоднозначного решения. Французский лидер поведал об этом в интервью телеканалу CBS.

"Он рассказал мне обоснование своего решения, которое заключалось в создании нового импульса для изменения всей системы, поскольку он считает, что прежние переговоры застопорились и блокировались десятилетиями. Он хотел создать импульс, который спровоцирует сильную реакцию из-за этого объявления", - рассказал Макрон. (Цитата по ТАСС.)

Французский президент посчитал, что на сегодня это неверное объявление для создания импульса и нового процесса. "Однако, в конце концов, вы решаете сами", - добавил Макрон.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

