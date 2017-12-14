Глава столичной ячейки Компартии Таджикистана Субхон Сафиаллоев подозревается в мошенничестве.
Его уже допрашивали в антикоррупционном ведомстве страны, сообщил «АП» источник в правоохранительных структурах страны.
Согласно сообщению источника, Сафиаллоев с телефона правительственной связи высокопоставленного государственного чиновника позвонил в один из государственных учреждений и попросил оказать финансовую помощь для лечения одной больной женщины - супруги своего знакомого.
«Госучреждение выделило для лечения женщины 10 тыс. сомони, деньги с кассы учреждения лично получил сам Сафиаллоев. Однако потом выяснилось, что больной женщины вообще не существует», - отметил источник, подчеркнув, что Сафиаллоев вернул полученную сумму.
На сегодняшний день Субхон Сафиаллоев находится на свободе, но в его отношении ведется следствие.
Полномочия Сафиаллоева в городском маджлисе народных депутатов досрочно прекращены.
Сафиаллоев с 1998 года является главой душанбинской организации Компартии Таджикистана. В марте 2015 года он был избран депутатом столичного маджлиса от городского избирательного округа округ №20, как первый секретарь Душанбинского комитета Коммунистической партии Таджикистана.
«АП» не удалось связаться с Сафиаллоевым, а в Компартии РТ отказались от комментариев.
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