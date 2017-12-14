В Таджикистане, как и в любой другой стране, здоровье ребенка всегда будет на первом месте для родителей. Это залог их спокойной жизни. Если у ребенка наблюдаются какие-то пороки развития, то родители точно не смогут спать спокойно. И лучше всего в самом начале провести максимально точную диагностику и довериться профессионалам. Тогда есть шанс на то, что у ребенка будет в дальнейшем полноценная жизнь.

Пороки развития – аномальные процессы в организме человека, возникающие ещё во внутриутробном периоде под действием тератогенных факторов.

По статистике, от пороков развития в течение первых 4 недель жизни ежегодно умирают 276000 детей. Пороки развития могут приводить к длительной инвалидности, что оказывает значительное воздействие на отдельных людей, их семьи, системы здравоохранения и общество. К наиболее тяжелым из них относятся пороки сердца, дефекты нервной трубки и синдром Дауна.

Хотя пороки развития могут быть по происхождению генетическими, инфекционными или экологическими, установить точные причины чаще всего бывает трудно. Однако некоторые причины или факторы риска известны: социально-экономические факторы, генетические факторы, инфекции, питание матери, экологические факторы.

Еще 50 лет тому назад тератологии не придавалось достаточного значения в педиатрии. Сейчас всеми признано, что врожденные пороки играют немалую роль в заболеваемости и смертности новорожденных, а некоторые из них вообще не совместимы с жизнью. Врожденные пороки могут распространяться не только на один орган или одну систему, но и на весь организм. Помимо поражения отдельных органов и систем могут существовать дефекты обмена веществ, различные виды энзимопатий.

Тератологическим периодом, во время которого возможно образование врожденного порока развития, считается конец третьего эмбрионального месяца. Поэтому очень важно своевременное выявление порока.

Медицинская помощь до зачатия (в предзачаточный период) и около времени зачатия (в околозачаточный период) включает основные меры по охране репродуктивного здоровья, а также медицинский генетический скрининг и консультирование. Скрининг можно проводить в течение трех периодов.

Скрининг в период подготовки к беременности выявит людей, подверженных риску появления нарушений здоровья или риску передачи нарушений здоровья своим детям. Скрининг включает изучение медицинской истории семьи и скрининг на выявление переносчика инфекции. Скрининг особенно важен в странах, где широко распространены кровосмесительные браки.

Скрининг в предзачаточный период выявляет особенности материнского организма, которые повышают риск появления порока развития. В этот период проводится также скриниг на употребление алкоголя, табака и других психоактивных веществ. Во втором триместре можно пользоваться ультразвуковыми методами исследования, проводить дополнительные тесты и амниоцентез, которые выявляют дефекты формирования нервной трубки и хромосомные нарушения в течение первого и второго триместров беременности.

Скрининг новорожденных предусматривает проведение клинического обследования, скрининг на гематологические, метаболические и гормональные нарушения. Проверка на глухоту и пороки сердца, а также своевременное выявление врожденных пороков может способствовать лечению и предотвратить прогрессирование порока.

Благодаря большим успехам детской хирургии многие дети со своевременно распознанными врожденными пороками сейчас могут быть успешно оперированы еще в первые 24-36 часов жизни. Структурные врожденные пороки можно корректировать при помощи педиатрической хирургии и обеспечивать своевременное лечение детей с функциональными проблемами, такими как талассемия, серповидно-клеточные нарушения и врожденный гипотиреоз.

В последнее десятилетие резко вырос спрос на лечение пороков развития детей и младенцев в Турции. Это связано с тем, что страна вышла на совершенно новый уровень медицинского обслуживания, с ее направленностью на специфическое развитие детской медицины и возможностью лечить практически все болезни. Ну а главным преимуществом стало выделение детских медицинских направлений в отдельную отрасль.

Статистика показывает, что 48 % медицинских туристов из стран бывшего Советского Союза приезжают в Турцию со своими детьми. Тут большое количество детских отделений, эксклюзивных по своей направленности. Это объясняет большой процент пациентов из Европы. Тут можно пройти лечение от редких, сложно поддающихся или практически не поддающихся лечению в мировой практике болезней.

Детские врачи специально подготовлены для работы с детьми с учетом особенностей детского поведения и развития. Особенно это касается хирургов. Лечением каждого ребенка занимается специально подобранная команда специалистов разного профиля, имеющих детскую специализацию. Для каждого разрабатывается индивидуальная программа, которая включает в себя также подготовку и обучение родителей.

ТНТС

Выбор клиник для детского медицинского туризма довольно большой и, скорее всего, вам понадобится помощь в выборе учреждения, где вам смогут максимально помочь. Для этого в 2005 г. была создана Турецкая ассоциация медицинского туризма (ТНТС). Ее офис уже есть Таджикистане. Именно сюда вы можете обратиться за консультацией и организацией лечения вашего малыша.

Помимо помощи в выборе клиники, ТНТС гарантирует зарубежным пациентам такие дополнительные преимущества:

- скидка 50% на перелет в Турцию авиакомпанией Тurkish Airlines для пациента и 2 сопровождающих его лиц

- скидка 50% на проживание в отеле в Турции

- Бесплатный перевод медицинской документации

- Бесплатный трансфер из аэропорта в клинику

- Предоставление бесплатного переводчика

Узнайте больше у представителя Турецкой Ассоциации Медицинского Туризма в Таджикистане по тел. (+992) 55555 3233, (+992) 98 504 55 77, (+992) 93 455 66 99, (+992) 93 500 30 80, e-mail: Tajikistan@thtdc.org или на сайте https://map2heal.com/