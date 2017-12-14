Инфляция в потребительском секторе Таджикистана в ноябре составила 0,3 процента. Таким образом, рост цен и тарифов в Таджикистане на начало декабря достиг 6,3 процентов.

Уровень инфляции в ноябре составил 0,3 процента, что на 0,3 процента ниже показателя аналогичного периода 2016 года, сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана.

Цены на продовольственные товары за 11 месяцев этого года выросли на 4,3 процента, непродовольственные товары – на 1 процент, а тарифы на услуги – на 1 процент.

Годовая инфляция (за 12 последних месяцев) составила 6,7 процентов, «постепенно приблизившись к уровню целевого показателя Нацбанка в среднесрочной перспективе».

В регуляторе отмечают, что за последние месяцы наблюдается процесс стабилизации стоимости некоторых первоочередных продовольственных продуктов.

Невысокий уровень инфляции в НБТ связывают с «активизацией антиинфляционной монетарной политикой» и «стабилизацией ситуации на внутреннем валютном рынке».

НБТ прогнозирует, что инфляция по итогам 2017 года и в среднесрочной перспективе будет удержана в рамках целевых показателей (7 процентов).

По итогам прошлого года уровень инфляции в Таджикистане составил 6,1 процентов. Сравнительно высокий уровень инфляции за последние годы был зафиксирован в 2011 году, когда цены и тарифы повысились на 12,5 процентов.

Наиболее же низкий уровень инфляции за годы независимости в Таджикистане был отмечен в 2013 году - 5,1 процентов.