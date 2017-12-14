АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

14 декабря состоится первый Национальный Форум "Эффективное сотрудничество: обеспечение возможностей для устойчивого развития местных сообществ" в рамках проекта "Партнёрство для инноваций". Первый день мероприятия пройдет в гостинице Атлас, начало в 14.00. Второй День в Душанбе Плаза в 9.00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 ДЕКАБРЯ

День работников прокуратуры.

1930 – Образован Калай-Хумбский (ныне Дарвазский) район в составе Горно-Бадахшанской автономной области.

2010 - Эмомали Рахмон вынес на всенародное обсуждение законопроект «Об ответственности родителей в воспитании детей»;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 ДЕКАБРЯ

1925 – родился музыковед, доктор искусствоведения Файзулло Кароматов.

1934-1998 – родился заслуженный работник Таджикистана Сайфиддин Тешаев

1941-2011 – родился поэт Ширин Буньёд.

1948 – родился журналист Баходур Саодатшоев

1964 – родился журналист Нурали Давлатов

1967 – Родился журналист Караев Сайфиддин

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 2-7 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области- Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью 3-8 мороза, днем 1-6 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, днем 4-9 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 4-9 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, местами до 8-13 мороза, днем 0-5 тепла, местами до -3+2.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 6-8 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность без осадков. Ветер западный 3-8 м/c.Температура: ночью 4-6 мороза, днем 3-5 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 7-9 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем -1+.