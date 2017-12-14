«Контрольно-пропускные посты на границе с Афганистаном не закрывались, пограничники работают в штатном режиме» - об этом «АП» сообщил Мухаммад Улугходжаев пресс-секретарь Управления Погранвойск ГКНБ республики.

«Никто границу и КПП не закрывал на таджикско-афганской границе – говорит он. – Все работает, как и прежде. Не закрывались и мосты через реку Пяндж, как о том сообщают некоторые СМИ», - сказал он.

Отметим, о том, что власти Таджикистана закрыли один КПП и перекрыли движение по пяти мостам через реку Пяндж на таджикско-афганской границе, сегодня сообщило Радио Озоди со ссылкой на неназванный источник в хукумате Хатлонской области.

«Огромный участок на границе с Афганистаном – от района Шамсиддини Шохин до Горного Бадахшана - временно закрыт по соображениям безопасности» - пишет Озоди.

Ахмад Файсал Бекзод, губернатор афганской провинции Бадахшан, в беседе с радио подтвердил закрытие границы с Таджикистаном: «Мы сейчас ведем переговоры с таджикской стороной по поводу открытия границы. Это важно для жителей провинции, так как в это время года из-за обильного снегопада добраться в центральную часть Афганистана практически невозможно. Обычно осенью и зимой мы покупаем продовольствие только в Таджикистане», - сказал он.

Второго декабря на таджикско-афганской границе произошла перестрелка. Вблизи селения Навобод джамоата Саричашма района Шамсиддин Шохин (бывший Шуроабадский район) 12 вооруженных наркоторговцев - граждан соседнего Афганистана - под предводительством Неъмата, Саттора и Тугали (жители Тахора) незаконно пересекли госграницу Таджикистана. В результате перестрелки был убит командир воинской части, дислоцированной в этом районе, полковник Хайриддин Ахтамов, еще четверо военнослужащих получили ранения и гопитализированы в близлежайшие больницы.

В связи с инцидентом таджикская сторона направила Афганистану официальную ноту и потребовала, чтобы соответствующие афганские структуры тщательно расследовали это происшествие и приняли необходимые меры для задержания преступников.