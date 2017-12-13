Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля является "величайшим преступлением" и "подарком сионистскому движению". Об этом заявил председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас, пишет newsru.com.

Он подчеркнул, что решение американской администрации является вопиющим нарушением международного права. Палестинский лидер отметил, что Соединенные Штаты распоряжаются Иерусалимом так, как если бы этот город принадлежал им.

"Это переходит все границы. Иерусалим является и всегда будет столицей Палестины", - сказал Аббас на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле в среду, передает Reuters.

Без признания этого факта "не будет мира и стабильности" в регионе, добавил Аббас. Он также отметил, что, решив признать Иерусалим столицей Израиля, США утратили статус посредника в палестино-израильском мирном процессе.

"Мы никогда не позволим в будущем Вашингтону принимать участие в нем. Мы рассчитываем, что страны - члены ОИС поддержат нас в этом решении", - сказал Аббас. Трансляцию выступления палестинского лидера вел телеканал A Haber.

Ранее в среду президент Турции Тайип Эрдоган призвал признать Иерусалим оккупированной столицей Палестины. Соответствующее заявление он сделал на открытии внеочередного саммита ОИС в Стамбуле, передает турецкое агентство Anadolu.

О признании Иерусалима столицей Израиля Трамп заявил в середине минувшей недели. Он также поручил Госдепу начать подготовку к переводу посольства США из Тель-Авива. После заявления Трампа в регионе произошли вспышки насилия, участились запуски ракет, а "Хамас" объявил "день гнева", призвав арабскую молодежь и активистов всех палестинских фракций к новому этапу восстания.

Европа ранее просила Трампа не признавать Иерусалим столицей Израиля и не переносить туда посольство США. Незадолго до официального заявления Трампа Папа Римский Франциск призвал сохранить статус-кво Иерусалима.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает дестабилизирующим решение США признать Иерусалим столицей Израиля. По мнению главы государства, действия Вашингтона могут перечеркнуть перспективы палестино-израильского мирного процесса.