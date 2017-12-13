Бесплатные языковые курсы по русскому и английскому языкам, организованные группой волонтеров, имеющие педагогическое образование, начинаются сегодня 13 декабря в Библиотеке им. Н.А Некрасова в Москве.

Как сообщила одна из организаторов курсов и преподаватель Евгения Иванова, курсы могут пройти все желающие трудящиеся мигранты и с любым уровнем знания русского и английского.

«Курсы проводят волонтеры, имеющие педагогическое образование и опыт работы преподавания. Наши курсы — это активное расширение словаря, повышение грамотности устной и письменной речи и параллельное знакомство со значимыми литературными текстами», - отметила она.

Программа курсов включает два блока — русский и английский язык — и направлена на решение основных проблем коммуникации в новой языковой и культурной среде.

Русский язык — обучение от минимального уровня устной речи.

Английский язык — обучение от нулевого уровня до умения поддерживать диалог на простые темы и знания грамматики и лексики на базовом уровне.

Начало занятий 13 декабря (возможность присоединения к группе на протяжении 2 месяцев).

Период проведения курсов: Декабрь 2017 года по июнь 2018 года

По средам, с 20:00 до 22:00.

Адрес: Библиотека им. Н.А Некрасова, ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 (м. «Бауманская»).