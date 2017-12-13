Вице-премьер Таджикистана, глава республиканской призывной комиссии Азим Иброхим объявил выговоры по итогам осеннего призыва военным комиссарам городов Хорог, Гиссар, Худжанд, Исфара, Вахдат, районов Рашт, Кубодиён, Фархор и Лахш. Они все получили предупреждение.

Дисциплинарное наказание вышеназванные военные комиссары получили за то, что вплоть до конца ноября не смогли обеспечить выполнение плана осеннего призыва в ряды таджикской армии, сообщил источник в правительстве республики.

Азим Иброхим, при этом, отметил работу столичной мэрии во главе с Рустамом Эмомали в деле организации призыва в армейские ряды. Она, по его словам, является примером для многих органов государственной власти на местах.

Вице-премьер также отметил, что в целом призывная кампания, завершившаяся 31 ноября, «прошла в рамках соблюдения законности»: были зафиксированы лишь единичные случаи призыва новобранцев в армию путем проведения облав.