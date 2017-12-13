Двенадцать человек задержаны после драки на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы; в результате конфликта на бытовой почве два человека были госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Два человека был госпитализированы с легкими травмами головы и ушибами лица, один из них после оказания медпомощи отпущен.

Сообщение о массовой драке поступило в 01:43. «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу произошел конфликт на бытовой почве. Для дальнейшего разбирательства в отдел полиции были доставлены 12 человек», - отметили в МВД.

По данному факту проводится следственная проверка.