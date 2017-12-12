Мособлсуд оставил без изменения решение о депортации бывшего руководителя ликвидированного движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромата Шарипова, отклонив апелляционную жалобу защитника прав мигрантов, сообщают СМИ России.

Ранее суд признал Шарипова виновным по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранцем режима пребывания в России, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих его право на пребывание или проживание в России).

Таким образом, как сообщает Росбалт, решение Люберецкого суда от 30 ноября считается вступившим в силу.

Сам Шарипов в настоящее время пребывает в Центре временного содержания иностранных граждан в Егорьевске, и на заседании суда не присутствовал.

Судья отклонила ходатайство адвоката Александры Медведевой о переносе заседания, чтобы обеспечить явку в суд ее доверителя.

Представитель Шарипова настаивала, что общественник получил в 2008 году российский паспорт на законных основаниях — тогда он получал его уже второй раз, поскольку ему исполнилось 45 лет. Она также отмечала, что Шарипов получил паспорт после службы в российских Вооруженных Силах, его дети имеют российскиое гражданство, а сам Шарипов платил налоги в российскую казну.

В начале октября сотрудник полиции города Люберец изъял паспорт у Шарипова после проверки законности получения российского гражданства. 30 ноября Люберецкий городской суд принял решение о выдворении Шарипова из России.

Один из последних скандалов, связанных с Шариповым, произошел осенью текущего года: 21 сентября жители столичного Люблино стали свидетелями массовых беспорядков, которые устроили сотни мигрантов из Таджикистана, разозленные новостью о расправе над своим земляком в ТЦ «Москва».

Тогда общественник пригрозил устроить 100-тысячный «таджикский Майдан» в Москве.