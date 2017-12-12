Сын председателя Таможенной службы Таджикистана Абдуфаттоха Гоиба – Шохрух Саидзода назначен начальником управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Таджикистана. Ранее, с апреля 2017 года, он являлся исполняющим обязанности главы УГРО МВД РТ. Приказ об утверждении его в этой должности подписан сегодня главой МВД Рамазоном Рахимзода.

Как сообщается на сайте МВД Таджикистана, Шохрух Саидов начал службу в правоохранительных органах с 2012 года. С 25 февраля 2016 года он являлся заместителем главы Угрозыска МВД РТ. Кем и где работал до этого, не сообщается.

В апреле 2017 года он был назначен и.о. главы УГРО, сменив на этом посту своего бывшего начальника Набиджона Исозода, которого назначили главой ОВД города Курган-тюбе.

Шохрух Саидзода – подполковник милиции, ему 31 год. Имеет два высших образования - экономическое и юридическое.

Он является членом Исполкома Федерации футбола Таджикистана, президентом столичного футбольного клуба «Истиклол». Его также знают, как близкого друга мэра Душанбе Рустама Эмомали, сына президента Таджикистана.

В сообщении на сайте МВД отмечается, что в период службы в правоохранительных органах Шохрух Саидзода работал в разных должностях, однако не уточняется, где и кем он работал до назначения заместителем начальника Управления уголовного розыска МВД республики.

Саидзода Шохрух за достигнутые результаты в служебной деятельности руководством министерства внутренних дел был награжден медалями, нагрудными значками, Почетными грамотами, благодарностями, а также за высокий проявленный профессионализм был награжден нагрудным значком «Лучший оперативный сотрудник». Наравне со служебной деятельностью в органах внутренних дел, также принимает участие в общественных работах страны, вносит свой весомый вклад в развитие спорта, в том числе футбол и восточные единоборства, сообщается на сайте ведомства.