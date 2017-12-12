Воспитанники республиканской спецшколы при содействии Общественной организации «Инвалиды войны в Афганистане» посетили головной центр Отряда милиции особого назначения (ОМОН) МВД Таджикистана.

В минувший выходной в расположении центра ОМОН в Душанбе побывали необычные гости – воспитанники республиканской специальной школы.

Сопровождали детей преподаватели, а также представители Общественной организации «Инвалиды войны в Афганистане».

- Мы давно сотрудничаем с этой школой, - рассказывает глава организации Хикматулло Мирзоев. – Как известно, в этой школе в основном воспитываются дети-сироты, дети из неполных семей. Вместе с преподавателями школы мы часто проводим с детьми различные мероприятия, имеющие воспитательный, патриотический характер. Вот и сейчас наш Душанбинский отдел организации во главе с Хайдаром Латифовым решил организовать экскурсию в центр ОМОН. Надеюсь, посещение этого подразделения поможет в деле воспитания ребят в духе любви к родине.

Гостей встретил руководитель ОМОН, генерал-майор Хуршед Махмадзода. Он рассказал ребятам о роли спецназа в решении вопросов безопасности в стране, о том, как здесь проходят обучение бойцы, а также ознакомил ребят со спецтехникой подразделения.

1 /14

Юные воспитанники спецшколы с большим интересом рассматривали бронированные «Тигры» и «Хаммер», спецгрузовики турецкого и китайского производства с водометами, бронетранспортер, миноискатели и другую технику.

Далее школьники наблюдали за учениями бойцов ОМОН, отрабатывающим операцию по обезвреживанию вооруженной группы в многоэтажном здании.

Свое мастерство перед ребятами показали и учебные собаки, без ошибок находившие спрятанные оружие, взрывчатые вещества.

Затем воспитанники спецшколы посетили стрельбище и спортзал омоновцев.

В завершении экскурсии ребят угостили вкусным пловом и сладостями.

- Впечатления у ребят от посещения ОМОН большие, - говорит замдиректора по воспитательной части спецшколы Малохат Эмомова. – Такие экскурсии очень полезны для наших ребят, многие из которых хотят в будущем стать военными, милиционерами. Кроме того, подобные экскурсии дают ребятам стимул и желание к жизни, вызывают интерес к своему будущему, что тоже очень важно.