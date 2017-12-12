В текущем декабре Первое государственно-частное партнерство Таджикистана – Компания “Памир Энерджи” празднует 15-летие образования.

В 1990-е годы большая часть инфраструктуры для выработки электроэнергии в Республике Таджикистан пришла в упадок. В том числе в ГБАО лишь 13% домохозяйств имели доступ к ограниченной – всего лишь 12-часовой электроэнергии в сутки. Большие потери, старые линии электропередачи, изношенное оборудование на малых ГЭС требовали постоянного инвестирования. Энергетическая отрасль в ГБАО почти полностью находилась на дотации государства.

Для решения этих проблем и вывода отрасли из кризиса в 2002 году правительство страны совместно с Международной финансовой корпорацией и Сетью развития Ага Хана создали Первое государственно-частное партнерство - «Памир Энерджи» на основе Договора концессии до 2027 года по обеспечению ГБАО надёжным электричеством в течение всего года.

Постоянная помощь и поддержка непосредственно со стороны президента Таджикистана Эмомали Рахмона позволила налаживать взаимовыгодное сотрудничество с партнерами по развитию и добиться заметных результатов за сравнительно короткий срок.

С 2002 года «Памир Энерджи» восстановила все имеющиеся на ее балансе 11 микро-гидроэлектростанций и модернизировала 4300 км линий электропередачи, а также распределительные устройства. За это время на расстоянии более 210 км построено новых ЛЭП-35кВ и на расстоянии около 73 км ЛЭП-110кВ, построено или модернизировано более 20 подстанций 35/10кВ.

Благодаря этому, выработка электроэнергии увеличилась более чем на 30%, уровень потерь электроэнергии в основной сети снизился до 12,5%, а сбор средств за использование электроэнергии достиг 100%.

Безусловно, это положительно повлияло на главный показатель работы «Памир Энерджи» - а именно на обеспечение потребителей качественной электроэнергией. На сегодняшний день 96% домохозяйств в ГБАО (кроме отдельных кишлаков Бартангской долины Рушанского, а также потребителей высокогорного Мургабского районов) имеют доступ к чистой, надежной и доступной энергии.

В 2008 году компания начала экспорт энергии через реку Пяндж общинам на севере Афганистана, причем часть населения получила доступ к электричеству первый раз в своей истории. Около 40 тысяч жителей провинции Бадахшана Афганистана получают электроэнергию из Таджикистана.

В настоящее время на территории ГБАО при поддержке правительства страны, хукумата области и финансовых институтов продолжается строительство гидроэлектростанций «Ок-Су» (1500 кВт) в Мургабском районе, в рамках финансового сотрудничества Таджикистан и Германии ГЭС «Мотравн» (300 кВт) в Язгулямской долине Ванджского района, в рамках финансового сотрудничества между Таджикистаном и Южной Кореей идут подготовительные работы к строительству ГЭС «Себзор» (11 МВт) в Рошткалинском районе.

Сегодня вся деятельность Первого государственно-частного партнерства Таджикистана направлена на выполнение главной миссии и стратегии компании – обеспечение света и тепла для каждой семьи в ГБАО.

Благодаря демонстрации эффективного управления и устойчивого развития в рамках государственно-частного партнерства, компания «Памир Энерджи» уже дважды была среди лучших проектов, названных Европейской экономической комиссией ООН: первый раз в 2008 году среди 5 лучших практик в мире, а затем в 2016 году в числе 12 лучших мировых проектов.

А в июне 2017 года ”Памир Энерджи” завоевала международную премию Ashden за увеличение доступа к экологически чистой электроэнергии за 2017 год.

Правительство Таджикистана на деле создало благоприятные условия для создания государственно-частного партнерства, помогая тем самым привлечь партнеров для его успешного развития. Этот проект носит социальный характер. Правительство Таджикистана совместно с партнёрами, в частности с правительством Швейцарии, которое предоставило грант Таджикистану через Госсекретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) в размере 7,74 млн долларов для выполнения обязательств по социальной защите, предоставляет электроэнергию потребителям с низким уровнем доходов в ГБАО. Ожидается, что в ближайшие 10 лет правительство РТ на обеспечение социальной защиты дополнительно направит еще 3,5 млн. долларов США.

Правительство Таджикистана запустило Первое государственно-частное партнерство, как пилотный проект в энергетике, и можно с уверенностью сказать, что этот проект полностью оправдал все возложенные на него надежды. За 15 лет своего существования «Памир-Энерджи» с непосредственной помощью правительства страны смогло привлечь в энергетику страны свыше 53,3 млн. долларов, позволив тем самым завершить реконструкцию уже около 35% основных энергетических средств ГБАО. Есть уверенность в том, что Первым государственно-частным партнерством впредь будут привлечены необходимые средства для завершения реконструкции оставшихся основных концессионных средств.