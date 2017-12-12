«Власти Таджикистана не предоставили заслуживающих доверия доказательств того, что арест Мирсаидова не является политически мотивированным», - приводятся слова регионального представителя Норвежского Хельсинкского комитета в Центральной Азии Мариуса Фоссума в заявлении Human Rights Watch, опубликованном на сайте организации.

«Хайрулло Мирсаидов хорошо известен и уважаем за свою независимую журналистскую деятельность…Такие независимые журналисты, как Мирсаидов должны получить признательность за свою важную работу, а не быть арестованными за то, что осмелились обсуждать коррупцию», - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что «правительство Таджикистана должно обеспечить права Мирсаидова в заключении, в том числе, быть свободным от жестокого обращения и иметь доступ к адвокату, который обязан немедленно действовать, чтобы обеспечить его освобождение».

«В 2017 году ситуация с правами человека в Таджикистане ухудшились… Более 150 политических активистов, в том числе ряд адвокатов, остаются несправедливо заключенными в тюрьму, а родственники диссидентов, которые мирно критикуют правительство из-за пределов страны, подвергаются насильственному возмездию, включая произвольные задержания, конфискацию паспортов и собственности…».

За прошедший год, по меньшей мере, 20 журналистов покинули страну, опасаясь судебного преследования за свою профессиональную деятельность, - говорится в заявлении.

Между тем, Аскар Турсунов, адвокат задержанного 5 декабря руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова, сообщил «АП», что его подзащитный «не жалуется на условия содержания и состояние здоровья».

О других подробностях общения со своим подзащитным Турсунов не сообщил.

«Я подписал подписку о неразглашении сведений, касающихся расследования уголовного дела Мирсаидова, поэтому ничего вам не могу сказать», - подчеркнул он.

В отношении Хайрулло Мирсаидова возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК Таджикистана: статья 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч.2, п."г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч.2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ. Самая тяжелая статья из указанных - это возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды. Возможно, она была возбуждена из-за какой-то шутки, озвученной КВНщиками, которая могла показаться кому-то неудачной.

По словам старшего помощника прокурора области, сотрудник-пресс-службы Гульчехры Гаибназаровой, дело было возбуждено на основании имеющихся материалов в интернете, которые писал сам Мирсаидов и на основании заявления начальника Управления по делам молодежи и спорта Согдийской области Олима Зохидзода.

Ранее в ноябре Хайрулло Мирсаидова обратился к президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, генеральному прокурору Юсуфу Рахмону и председателю Согдийской области Абдурахмону Кодири с просьбой обратить внимание на проблемы, с которыми столкнулась сборная КВН из-за "коррумпированности чиновников Согдийской области".

Хайрулло Мирсаидов обвинял главу Управления молодежи и спорта Согдийской области во лжи.