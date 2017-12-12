Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня произвел кадровые перестановки в органах судов и МВД республики.

Своими указами президент сменил глав УМВД по Согду, ГБАО и Душанбе, ряда районов страны, а также начальников некоторых управлений центрального аппарата МВД.

В частности, ранее занимавший должность начальника УМВД Таджикистана по Согдийской области Шариф Назарзода назначен начальником УМВД по городу Душанбе, сообщил источник «АП» в правительстве страны.

Занимавший до сегодняшнего дня пост начальника столичной милиции Фаттох Кунгуротзода назначен начальником транспортной милиции Таджикистана.

Теперь уже бывший начальник УБОП МВД Таджикистана Сафиулло Азизуллозода назначен главой УМВД по Раштской группе районов.

Новым начальником милиции Согда назначен работавший до этого в центральном аппарате МВД Таджикистана Кудратулло Мунавваров. Новым начальником УМВД Таджикистана по ГБАО назначен Мансур Бухоризода, в свое время возглавлявший УБНОН МВД РТ.

Указы президента о назначении Амирхона Исхоки заместителем главы Верховного суда страны, Шарофа Аланазарзода, Абдукаххора Тагозода, Джамшеда Каримзода и Илхома Комилзода судьями ВС Таджикистана направлены для утверждения в верхнюю палату парламента страны, - сообщили в пресс-служба президента РТ.

Указом президента Файзал Комили назначен заместителем главы высшего экономического суда Таджикистана.

Решением правительства Таджикистана Хисрав Бобозода освобожден от должности командующего внутренними войсками МВД республики и на эту должность назначен Сухроб Рауфов.

Президент призвал новоназначенные кадры добросовестно служить Родине и народу.