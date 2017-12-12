Щербинский суд Москвы вынес приговоры пятерым таджикистанцам, фигурантам дела о массовой драке на Хованском кладбище. Диловар Юнусов, Джом Чакалов, Рахмуддин Садурдинов, Ходжикурбон Буриев и Шоимардон Ахмадов получили по три года колонии общего режима.

Все подсудимые остались недовольны решением, хоть и не проронили ни слова. Их родственники признались корреспонденту «МК»: они считают, что суд посадил невиновных.

Как сообщалось ранее, драка на Хованском кладбище Москвы между мигрантами и спортсменами из общественной организации «Здоровье нации» и приехавшими им на подмогу выходцами из Чечни, произошла 14 мая 2016 года.

Как сообщает ТАСС, подсудимых признали виновными по пункту "А" части первой статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

Срок наказания осужденным исчисляется с момента их фактического задержания, то есть с 29 мая 2016 года.

Раскаялся и полностью признал вину в инкриминируемом преступлении только Чакалов, остальные признали вину частично.

Кроме того, заявленный гражданский иск потерпевшей стороны суд оставил для рассмотрения в гражданском судопроизводстве. Пятерым фигурантам этого дела ранее было предъявлено обвинение по статьям УК РФ о хулиганстве, уничтожении имущества и причинении легкого вреда здоровью.

В ходе массовых беспорядков и перестрелки 14 мая 2016 года у центрального входа на Хованское кладбище три человека погибли, более 30 получили телесные повреждения. По данным полиции, конфликт произошел с участием рабочих, которых нанимают в частном порядке для обустройства могил.

По данным российских СМИ, участниками драки стали более 200 человек. Основная версия - передел сфер влияния. Из похоронного бизнеса пытались выдавить трудовых мигрантов.