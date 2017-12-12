Интересы представителей «Умед - 88» теперь будут представлять три адвоката.

Учредителя топливозаправочной компании «Умед-88» Раджабали Одинаева и директора компании Идибека Ибрагимова в ходе следствия теперь будет защищать группа новых адвокатов, сообщил «АП» родственник задержанных.

Одинаев и Ибрагимов отказались от услуги своего прежнего адвоката Абубакра Кулматова.

В состав новой группы адвокатов вошли Хисрав Аюби, Хакназар Шарипов и Убайдулло Латипов.

Напомним, 23 октября антикоррупционное ведомство Таджикистана официально подтвердило задержание руководства компании «Умед-88». Они подозреваются в злоупотреблении служебными полномочиями и хищении средств полученного государственного кредита в особо крупном размере.

Сообщалось, что 15 мая 2015 года ОАО «Рогунская ГЭС», Министерство финансов и ООО «Умед-88» подписали трехстороннее кредитное соглашение, в котором «Рогунская ГЭС» выступает в качестве кредитора, а Минфин и «Умед-88» - заемщиками.

Подписанный документ предполагал предоставление компании «Умед-88» 171 миллиона сомони «для развития агропромышленного комплекса в РТ посредством обеспечения аграрных хозяйств дизельным топливом».

Заемщики должны были вернуть предоставленные средства не позднее 31 декабря 2015 года. Однако, как сообщалось тогда, «воспользовавшись своими служебными полномочиями, вопреки интересам государства, с грубым нарушением требований кредитного соглашения, руководство «Умед-88» занималось нецелевым использованием полученных средств. В частности, более 74 миллионов сомони в мае-июне 2015 года были направлены на погашение задолженностей компании перед ГСБ «Амонатбанк» и ОАО «Таджиксодиротбанк».

Руководство компании «Умед-88» было задержано еще 14 октября, сразу после критики со стороны президента Таджикистана Эмомали Рахмона в ходе его встречи с таджикскими предпринимателями.

Компания «Умед-88» в течение более 20 лет занималась поставкой и розничной реализацией нефтепродуктов в Таджикистане. В основном компания импортировала бензин и дизельное топливо из России и Казахстана, которые впоследствии поступали на принадлежавшие ей сети автозаправок - более 70 АЗС по всей республике.

До прошлого года «Умед-88», наряду с компаниями «Газпромнефть-Таджикистан», «Таджик Петролиум» и «Аурум Спика», находилась в реестре хозяйствующих субъектов, которые занимают доминирующее положение на топливном рынке страны. В этом году «Умед-88» была исключена из этого списка в связи со снижением ее доли на рынке.

Раджабали Одинаев и Идибек Ибрагимов заявляли, что готовы за счет продажи имущества компании и личного имущества полностью погасить полученный кредит в размере 171 миллиона сомони с учетом процентов.