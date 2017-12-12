Таджикские производители цемента увеличили объем экспорта своей продукции в соседние страны в три раза.

15:14 16 ноября

Экспорт восстанавливает объем внешнеторгового оборота Таджикистана

В январе-октябре этого года Таджикистана экспортировал около 842 тысяч тонн цемента. За весь 2016 год за пределы республики было вывезено чуть более 282 тысяч тонн данного строительного материала, сообщает Министерство промышленности и новых технологий.

В частности, более 570 тысяч тонн таджикского цемента в нынешнем году было поставлено на афганский рынок. Еще около 176 тысяч тонн экспортировано в Узбекистан и 95 тысяч тонн – в Кыргызстан.

Более 90 процентов от экспорта цемента в этом году приходится на три таджикско-китайских производителя - «Хуаксин Гаюр цемент», «Чунгтсай Мохир цемент» и «Хуаксин Гаюр Сугд цемент».

Таджикистан приступил к поставкам цемента в соседние страны в 2015 году: в этот же год таджикский цемент был экспортирован в объеме всего около 500 тонн.

Готовая к экспорту продукция
с сайта abujareporters.com.ng

Между тем, республика в нынешнем году полностью отказалась от импорта этого вида стройматериала.

В целом, за 10 месяцев этого года в Таджикистане выпущено 2,5 миллиона тонн цемента, что на 800 тысяч тонн больше показателя аналогичного периода 2016 года.

17:14 29 июня

В Кубодиёне создадут крупнейшее предприятие по производству цемента

Республика за последние годы существенно нарастила объемы выпуска цемента посредством возведения новых совместных таджикско-китайских мощностей. За последние восемь лет китайские инвесторы помогли Таджикистану увеличить объемы производства цемента почти в десять раз.

Выпуском цемента на данный момент занимаются 13 предприятий, годовая мощность которых оценивается в 4,7 миллиона тонн.

 

Экологи встревожены

Однако такие достижения промышленников вызывают беспокойство экологов, которые считают, что непомерное увеличение количества цементных заводов может нанести непоправимый урон экологии.

«Китай в связи с серьезными экологическими проблемами за последние годы активно выводит за пределы своей территории главных загрязнителей воздуха, в частности цементные заводы. По статистике, в более 90 процентах китайских городов превышены нормы содержания вредных веществ в воздухе. В связи с этим, китайских предпринимателей вынудили искать страны с подходящими условиями для развертывания своего бизнеса. Для производителей цемента такой удобной страной оказался Таджикистан, где имеются большие потребности в этом стройматериале.

14:10 25 октября

Таджикские горняки рапортуют о достижении новых высот. Экологи бьют тревогу

«Помимо этого Таджикистан располагает дешевой рабочей силой, что тоже на руку китайским инвесторам», - сказал ранее «АП» независимый эколог на условиях анонимности.

Он с сожалением добавил, что «о губительных последствиях размещения китайского цементного бизнеса в Таджикистане, по всей видимости, никто особо не заставляет себя думать». 

До этого австралийский специалист Дирк ван дер Клей в свой статье «Китай переносить грязное производство цемента в Таджикистан» (China shifts polluting cement to Tajikistan) проанализировал ситуацию, связанную с переносом китайскими компаниями своих «грязных» производств в Таджикистан. 

Автор статьи в частности пишет, что «Таджикистан рискует столкнуться с экологическими проблемами, поскольку производство цемента является одним из наиболее загрязняющих окружающую среду отраслей промышленности в мире и основным источником углекислого газа и смога».