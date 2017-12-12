Таджикские производители цемента увеличили объем экспорта своей продукции в соседние страны в три раза.

В январе-октябре этого года Таджикистана экспортировал около 842 тысяч тонн цемента. За весь 2016 год за пределы республики было вывезено чуть более 282 тысяч тонн данного строительного материала, сообщает Министерство промышленности и новых технологий.

В частности, более 570 тысяч тонн таджикского цемента в нынешнем году было поставлено на афганский рынок. Еще около 176 тысяч тонн экспортировано в Узбекистан и 95 тысяч тонн – в Кыргызстан.

Более 90 процентов от экспорта цемента в этом году приходится на три таджикско-китайских производителя - «Хуаксин Гаюр цемент», «Чунгтсай Мохир цемент» и «Хуаксин Гаюр Сугд цемент».

Таджикистан приступил к поставкам цемента в соседние страны в 2015 году: в этот же год таджикский цемент был экспортирован в объеме всего около 500 тонн.

Готовая к экспорту продукция с сайта abujareporters.com.ng

Между тем, республика в нынешнем году полностью отказалась от импорта этого вида стройматериала.

В целом, за 10 месяцев этого года в Таджикистане выпущено 2,5 миллиона тонн цемента, что на 800 тысяч тонн больше показателя аналогичного периода 2016 года.

Республика за последние годы существенно нарастила объемы выпуска цемента посредством возведения новых совместных таджикско-китайских мощностей. За последние восемь лет китайские инвесторы помогли Таджикистану увеличить объемы производства цемента почти в десять раз.

Выпуском цемента на данный момент занимаются 13 предприятий, годовая мощность которых оценивается в 4,7 миллиона тонн.

Экологи встревожены

Однако такие достижения промышленников вызывают беспокойство экологов, которые считают, что непомерное увеличение количества цементных заводов может нанести непоправимый урон экологии.

«Китай в связи с серьезными экологическими проблемами за последние годы активно выводит за пределы своей территории главных загрязнителей воздуха, в частности цементные заводы. По статистике, в более 90 процентах китайских городов превышены нормы содержания вредных веществ в воздухе. В связи с этим, китайских предпринимателей вынудили искать страны с подходящими условиями для развертывания своего бизнеса. Для производителей цемента такой удобной страной оказался Таджикистан, где имеются большие потребности в этом стройматериале.

«Помимо этого Таджикистан располагает дешевой рабочей силой, что тоже на руку китайским инвесторам», - сказал ранее «АП» независимый эколог на условиях анонимности.

Он с сожалением добавил, что «о губительных последствиях размещения китайского цементного бизнеса в Таджикистане, по всей видимости, никто особо не заставляет себя думать».

До этого австралийский специалист Дирк ван дер Клей в свой статье «Китай переносить грязное производство цемента в Таджикистан» (China shifts polluting cement to Tajikistan) проанализировал ситуацию, связанную с переносом китайскими компаниями своих «грязных» производств в Таджикистан.

Автор статьи в частности пишет, что «Таджикистан рискует столкнуться с экологическими проблемами, поскольку производство цемента является одним из наиболее загрязняющих окружающую среду отраслей промышленности в мире и основным источником углекислого газа и смога».