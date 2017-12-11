Ежегодный объем взяток в мире оценивается в один триллион долларов. При этом мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью, сообщает Центр новостей ООН.

По данным Программ развития ООН (ПРООН), в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

В ООН напоминают, что взяточничество – это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие любого общества. Ни одна страна, ни один регион не застрахован от коррупции.

Отмечается, что в этом году Управление ООН по наркотикам и преступности и ПРООН разработали совместную кампанию, цель которой – понять, как коррупция влияет на образование, здравоохранение, правосудие и демократию.

Таджикистан в рейтинге международной организации «Transparency International» по восприятию коррупции занимает 136-ое место. Таджикистан находится возле таких стран, как Уганда и Камерун. Чуть ниже Таджикистана расположены Туркменистан (154) и Узбекистан (156).