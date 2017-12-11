Миллион абонентов Таджикистана остались без дешевой связи. В первую очередь это касается таджикских трудовых мигрантов, которые звонили в Таджикистан по минимальной цене.

NGN в опале

Служба связи потребовала у мобильных операторов и интернет-провайдеров отключить в Таджикистане Сети следующего поколения (Next Generation Network).

Мультисервисные сети связи NGN, ядром которых являются опорные IP-сети, выполняли роль услуг голосовой связи при наличии интернета, вне зависимости от того, где физически находится обладатель номеров NGN. Звонки на любые номера Таджикистана происходят по стандартным внутренним тарифам, как если бы вы звонили с обычного домашнего телефона. Входящие звонки, конечно же, бесплатны.

NGN-связь в Таджикистане насчитывает порядка миллиона абонентов (многие из них – это трудовые мигранты). NGN-номера имеют компании Babilon-T, Tcell (Чи гап), Beeline (Salom), Estera и Intercom.

В понедельник, 27 ноября, Служба связи собрала всех мобильных операторов и интернет-провайдеров и поставила перед фактом, что они должны выключить NGN на международные трафики. Аргумент: это нужно для безопасности страны. Официального документа, на каком основании это делается и кто именно принял такое решение, операторам представлено не было.

Чтобы «сломать» мобильных операторов (они не соглашались отключать NGN), по словам специалистов, Служба связи в течение 5 дней перекрывала выход мобильных номеров на стационарные телефоны, которые подчиняются государственному «Точиктелекому». Только после блокировки зарубежных IP доступ к стационару был установлен. Сама Служба связи заявляла, что доступ на стационарные телефоны отключен временно, в связи с тем, что создается единая база абонентов мобильной связи.

Сейчас доступ к услугам телефонной связи с зарубежных IP-адресов заблокирован.

Деньги утекают мимо?

Согласно постановлению правительства «О едином коммутационном центре электрической связи» вся международная голосовая связь должна пройти через Единый коммутационный центр, однако IP-телефония терминирует все звонки как локальные, в связи с чем они обходят ЕКЦ.

«Дело в том, что, несмотря на то что мы провели перерегистрацию номеров, в том числе номера NGN, люди делают на этом бизнес. Покупают много номеров и распространяют их за пределами. Анализы показывают, что с помощью NGN таджикистанцев вербовали из Сирии. А звонок терминировался как внутренний», - отметил источник в Службе связи.

Сами мобильные операторы говорят о другом.

По мнению специалистов, переход от международной голосовой связи к виртуальной связи привел к тому, что Служба лишилась определенной части доходов. Фото с сайта kukuruza.cosmetic-thai.ru

Они платят «Точиктелекому» за ЕКЦ по 20 дирамов за каждую минуту международного звонка без учета НДС. И по их мнению, блокировка выхода NGN-номеров с иностранных IP связана с тем, что «Точиктелеком» элементарно не получил предполагаемую прибыль за ЕКЦ с международной голосовой связи. То есть переход от международной голосовой связи к виртуальной связи привел к тому, что Служба лишилась определенной части доходов.

Стоит напомнить, что Служба связи строит 30-этажное здание на месте бывшей почты, которое будет считаться самым высоким зданием в Душанбе.

Из-за высокой стоимости голосовых вызовов население Таджикистана уже давно перешло на виртуальную связь, общаясь с родными через мессенджеры либо через NGN.

«NGN-связь была удобнее всего для мигрантов. Люди просто должны найти интернет, а за рубежом открытых WI-FI много. Им звонки обходились за минимальную цену, они могли спокойно говорить с родными; это во много раз дешевле, чем пользоваться международной голосовой связью», - отметил источник.

На очереди - мессенджеры

По мнению специалистов, наличие NGN было выгодно таджикским властям, но они этого не понимают.

- Прежде всего, насколько бы дешевой ни была связь, деньги все же оставались в Таджикистане, - говорит сотрудник одной из мобильных компаний. - Также, каждый человек зарегистрирован, и он несет ответственность за свой номер. Что же касается безопасности, на которую ссылаются власти, то таджикские спецслужбы оснащены соответствующим оборудованием - так называемой системой СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий. Если бы данное решение было бы ради безопасности, то Служба связи, наоборот бы, поддержала NGN-телефонию.

Закрытие NGN, по словам специалиста, приведет к тому, что люди перейдут в мессенджеры, «а вот их контролировать будет сложнее», отметил источник.

Но Служба связи и тут нашла решение.

По данным источника «АП», 27 ноября на собрании в Службе руководство выразило недовольство наличием многочисленных мессенджеров, которые якобы также «угрожают национальной безопасности» страны.

Глава Службы Бег Зухуров, по данным источника «АП», упомянул, что необходимо блокировать такие мессенджеры, как Viber, Imo, Telegram, WhatsApp, а также все другие известные мессенджеры. При этом на собрании отмечалось, что для поддержки свободы слова не следует блокировать социальные сети, такие как Facebook, Twitter, OK.

«Я понимаю, что Служба связи намеревается вернуть прибыль путем блокировки мессенджеров. Но я заранее хочу сказать, что мы не можем блокировать указанные приложения. Это не сайт, чтобы его блокировать, это приложения. Приложения базируются за рубежом, не в Таджикистане, и, чтобы их закрыть, нужно специальное оборудование и программы, которых у нас просто нет», - отметил руководитель одного из мобильных операторов.

Источник в Службе связи подтвердил сложность блокировки мессенджеров. По его словам, они получали сообщения от спецслужб, что джихадисты работают в подполье через данные мессенджеры. «Мы хотим взять под контроль мессенджеры, повысить уровень бдительности населения, но мы не сможем блокировать их», - отметил он.

При этом он опроверг заявления специалистов о том, что на эти меры Служба связи идет, чтобы повысить свои доходы.

Строгий контроль за каждым

Это еще не все. По данным источника в Службе связи, на данный момент готовятся поправки к Уголовному кодексу Таджикистана, которые предусматривают уголовное наказание за передачу мобильных номеров в чужие руки.

Каждый гражданин Республики Таджикистан имеет право иметь только два номера на свое имя, и еще два на своих детей, однако сим-карты будут записаны на имя каждого ребенка при наличии его свидетельства о рождении.

Сим-карту можно получить только при наличии паспорта гражданина Таджикистана или идентификационного номера.

Также отдельная уголовная ответственность будет предусмотрена за покупку мобильного номера иностранному гражданину. Согласно постановлению правительства от 2016 года «О порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними» иностранным гражданам сим-карта продается в головных офисах мобильных компаний и только на тот срок, который прописан в их визе или временной регистрации.

Также дилерским центрам запрещено продавать сим-карты. Служба связи выявила, что они покупают номера у мобильных операторов на свое имя, а потом без наличия паспорта перепродают гражданам, в том числе иностранным.

Доходы мобильных операторов

Между тем текущий год мобильные операторы завершают с убытком. В первую очередь из-за наложенных на них штрафов.

В декабре прошлого года Налоговый комитет оштрафовал компанию «Таком» (Beeline) на сумму 354 млн сомони, Tcell – на 155 млн сомони и Megafon Tajikistan - на 151 млн сомони. В 2014 году штраф в размере 341 млн сомони был предъявлен «Вавилон-М». Компания проиграла все суды с налоговыми органами.

Также в этом году им приходилось нести дополнительные расходы из-за перерегистрации сим-карт. Плюс к этому налоги, акцизы и обслуживание сим-карт.

Например, предположим из 10 сомони, которые платит абонент мобильным операторам, 18% уходит на НДС, 5% на акциз, лицензионный сбор - 2,5%, налог с оборота - 1%, дорожный налог - 1%, оплата за обслуживание номера и радиомонитор - 3%.

Здесь еще не включены расходы на зарплату сотрудникам, содержание оборудования для повышения качества связи и содержание зданий мобильных операторов по всей стране.

Также с учетом цен на электричество и ЖКХ, в общем, получается, что прибыль составляет 1,6 сомони.

То есть «от суммы в 10 сомони практически ничего не остается; все мобильные компании, учитывая бремя, заканчивают год с убытком», - уверяют специалисты.