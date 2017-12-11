Большинство российских спортсменов согласились поехать на Олимпийские игры в Пхенчхан под нейтральным флагом. Об этом рассказала глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая, сообщает Meduza.

«Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению», — добавила она.

Помимо этого Россия попросит Международный олимпийский комитет пересмотреть решения о пожизненной дисквалификации некоторых спортсменов, иначе сложится ситуация, «когда на Игры пригласят только пятые и шестые номера сборной, а лидеров нет».

Официальное решение Москвы по поводу выступления россиян на Играх-2018 будет оглашено 12 декабря.

5 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было принято решение временно приостановить членство ОКР и отстранить сборную России от участия в Играх-2018. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.

Помимо этого на Игры закрыт доступ российским спортивным чиновникам, а бывший министр спорта России Виталий Мутко отстранен пожизненно.

Решение МОК основано на выводах комиссии Дениса Освальда, которая пришла к тому, что в России существовала система применения допинга с участием чиновников Минспорта. Россию лишили 11 медалей, полученных на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, страна опустилась с первого на третье место в медальном зачете.

От российских спортсменов сейчас от них уже почти ничего не зависит. МОК сам пригласит отдельных российских спортсменов, а те смогут либо согласиться, либо отказаться от участия в статусе «спортсмена-олимпийца из России».

Мнения спортсменов о том, стоит ли им ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом, разделились. Так, сборная России по хоккею обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не объявлять бойкот Играм. В то же время фигуристка Евгения Медведева, выступая на заседании МОК, сказала: «Я не могу принять вариант, при котором я выступала бы на Олимпийских играх без флага России». Большинство спортсменов, которые планировали выступить в Пхенчхане, отказываются от комментариев.

Решать, каких российских спортсменов надо приглашать, будет специальная комиссия во главе с француженкой Валери Фурнейрон — председателем недавно созданной Независимой организации допинг-тестирования. В состав этой комиссии также войдут представители МОК, ВАДА и антидопингового подразделения международного конвента «Спорт-Аккорд».

Комиссия составит список из тех российских спортсменов, кто прошел квалификацию в своем виде спорта и ни разу в карьере не попадался на употреблении допинга. Это важное ограничение — оно означает, что на Олимпиаде, например, не выступит конькобежец Павел Кулижников, а также биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых. Не допустят до Олимпиады и хоккеиста Даниса Зарипова, если бы его вызвали в олимпийскую сборную.

Окончательное решение о приглашении спортсменов из этого списка МОК оставил за собой. Независимая организация допинг-тестирования пока никаких конкретных имен не называла, поэтому о конкретных спортсменах говорить пока рано.

МОК отстранил от посещения Пхенчхана многих врачей и тренеров. Помогать допущенным к Играм спортсменам будут тренеры и врачи, чьи подопечные не попадались на нарушении антидопинговых правил. Список составит та же специальная комиссия, а окончательное решение примет МОК.

Также пока неизвестно за чей счет спортсмены поедут в Корею, если Олимпийский комитет России отстранили. МОК пообещал, что допущенным до соревнований спортсменам обеспечат «техническую и логистическую поддержку». «Газпром», генеральный спонсор Олимпийского комитета России, специально объявил, что выполнил все обязательства перед ОКР по финансированию подготовки к Олимпиаде.

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