Президент Владимир Путин, прибывший в понедельник утром на российскую базу в сирийском Хмеймиме, отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

Путин приказал начать вывод российской группировки войск из Сирии после разгрома террористов «Исламского государства», сообщает РИА Новости.

"Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", — заявил Путин, выступая перед военнослужащими.

На авиабазе главу государства встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской военной группировки Сергей Суровикин, сообщает Интерфакс

Согласно сайту Кремля, единственный раз президент России посещал Сирию в 2010 году - в мае Дмитрий Медведев приехал в Дамаск с официальным визитом, сообщает Meduza.

В марте 2016 года российский президент принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.