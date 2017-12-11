Древняя технология по изготовлению узбекских шелковых тканей – атласа и адраса – включена в Реестр передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Решение принял Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия, заседание которого прошло на той неделе в Чеджудо (Республика Корея), сообщает Радио ООН.

Узбекский Маргилан, расположенный в долине Фергана, издревле был историческим центром изготовления атласа и адраса – натуральных тканей с характерным рисунком.

Чтобы возродить и сохранить исчезающие традиции, в 2007 году в Маргилане открыли Центр развития ремесел.



В сообщении отмечается, что Центр занимается сохранением, развитием и популяризацией изготовления атласа и адраса. Его сотрудники проводят занятия, выставки и ремесленные ярмарки для желающих ознакомиться с древним ремеслом, а также публикуют руководства, посвященные сохранению традиционной технологии.

Между тем, как сообщили в Минкульте Таджикистана, песнопения и танцы Таджикистана также могут пополнить Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Республика предложила включить в этот перечень популярные национальные песни "Фалак".

Данное предложение должно было быть рассмотрено участниками заседания Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, котрое прошло 4-9 декабря в Республике Корея, однако, какое решение было принято в отношении заявки Таджикистана пока не ясно.

В Минкультуры РТ пообещали прокомментировать этот вопрос позднее.

Напомним, в 2016 году в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО был включен таджикский плов.

В этом году в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, помимо узбекского атласа, включены 12 новых элементов, сообщается на сайте ЮНЕСКО.

Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества включает формы выражения, свидетельствующие о разнообразии нематериального наследия и повышающие осведомленность о его важности.

Названия новых включенных элементов представлены ниже (в хронологическом порядке включения в список) со ссылками на веб-страницы с информацией, изображениями и видео-материалами:

Казахстан - Традиционная казахская игра в асыки

Традиционная казахская игра в асыки - древняя традиция в Казахстане. Каждый игрок имеет в распоряжении набор асычек и собственный биток «сака», традиционно изготовленные из овечьей кости и раскрашенные в яркие цвета. Хотя в асыки в основном играют дети в возрасте от 4 до 18 лет, молодые люди и взрослые также принимают участие. Игра является хорошим примером позитивного взаимодействия, социальной сплоченности и дружбы. Традиция игры передается и усваивается, главным образом, в процессе наблюдения младших мальчиков за старшими.

Португалия - Изготовление глиняных фигурок в Эштремоше

Изготовление глиняных фигурок в Эштремоше восходит к XVII веку. Процесс изготовления фигурок продолжается несколько дней. Глиняные фигурки в традиционных нарядах региона Алентежу или религиозной одежде посвящены определенным темам. Характерные черты фигурок делают их мгновенно узнаваемыми. Данный вид искусства прочно привязан к региону. Ремесленники обеспечивают жизнеспособность и признание своего мастерства через неформальные семинары и педагогические инициативы, а также посредством участия в местных, национальных и международных ярмарках.

Германия - Изготовление органа и органная музыка

На протяжении столетий искусство изготовления органа и органная музыка формировали музыкальный ландшафт Германии и процесс изготовления музыкальных инструментов в стране. Существует множество различных способов изготовления органа и игры на нем. Высоко специализированные знания и навыки органных мастеров являются значимым маркером групповой идентичности, в то время как органная музыка представляет универсальный язык, способствующий межрелигиозному пониманию. Знания и навыки, связанные с данным ремеслом, передаются от учителя к ученику в профессионально-технических училищах, университетах и мастерских по изготовлению органов.

Греция – Ребетико

Ребетико - это музыкально-культурная традиция, непосредственно связанная с песней и танцем. Первоначально, песни ребетико получили распространение среди городского рабочего населения. В наше время, они стали частью постоянного репертуара социальных мероприятий и содержат бесценные упоминания обычаев и традиций особого уклада жизни. Ребетико передается в устной форме, средствами массовой информации, а также в музыкальных школах, консерваториях и университетах. Профессиональные музыканты и любители продолжают играть ключевую роль в обеспечении преемственности данной практики.

Индия - Кумбха-Мела

Кумбха-Мела («праздник кувшина») - это собрание паломников, которые совершают массовое омовение в священных водах реки. В собрании принимают участие аскеты, святые, садху, простые сельские жители (калпавасис) и приезжие. Традиция играет центральную духовную роль в стране, охватывая разнообразные культурные обычаи. Знания и навыки, связанные с Кумбха-Мела, передаются главным образом от учителя к ученику. Передача и сохранение знаний также обеспечивается благодаря устной традиции, а также религиозным и историческим текстам.

Индонезия - Пиниси, искусство судостроения в Южном Сулавеси

Пиниси или искусство судостроения в Южном Сулавеси имеет отношение к знаменитой шхуне Сулавеси и является воплощением давней традиции парусного судостроения на архипелаге. В наши дни, центры по судостроению расположены в Тана-Беру, Бире и Бату-Личине, где судостроение и парусное искусство занимают центральное место в социальной, экономической и культурной структуре общества. Знания и навыки передаются из поколения в поколение в семейном кругу и за его пределами. Более того, местные судостроители проводят активную маркетинговую политику, направленную на сохранение этого искусства.

Иран (Исламская Республика) - Човган, конная игра, сопровождаемая музыкой и рассказами

Човган – это конная игра, сопровождаемая музыкой и рассказами, которая традиционно проводилась при королевских дворах и на городских полях. Игра Човган – это конное соревнование двух команд, каждая из которых стремится загнать мяч в ворота соперника с помощью деревянных клюшек. Игра Човган тесно связана с самобытностью и историей её игроков-профессионалов. Игра передается неформально, в семейном кругу, а также усилиями специализированных ассоциаций, которые обучают правилам игры и поддерживают местных мастеров

Иран (Исламская Республика); Азербайджан - Искусство изготовления и игры на струнном смычковом музыкальном инструменте Кеменче / Кеманча

Искусство изготовления и игры на струнном смычковом инструменте Кеменче / Кеманча («маленький лук») существует уже более 1000 лет. В Исламской Республике Иран и Азербайджане Кеманча является главным инструментом исполнителей классической и фольклорной музыки. Игре на данном инструменте отводится центральное место на многих собраниях. Кеманча одновременно является основным источником заработка на жизнь и важной частью живого наследия общин. Знания, касающиеся искусства изготовления и игры на Кеманча, передаются как в семьях, так и в музыкальных учреждениях.

Ирландия - Ирландская волынка

Игра на ирландской волынке - это музыкальная практика, использующая особый вид волынки (известной как ирландская) для исполнения традиционной музыки. Носителями и исполнителями являются представители всех возрастов, разбросанные по всему миру. Игра на ирландской волынке является важным инструментом социализации, обеспечивающим чувство укоренённости и связи с прошлым. Приемы и навыки игры на ирландской волынке передаются посредством использования общепринятых и современных методов. Сохранение практики игры на ирландской волынке обеспечивается, главным образом, усилиями группы Na Piorabairi Uilleann.

Италия - Мастерство неаполитанских Пиццайоло

Мастерство неапотанских Пиццайоло – это кулинарная практика, состоящая из четырех различных этапов, связанных с подготовкой и запеканием теста в дровяной печи. Данная практика появилась в Неаполе, где на данный момент проживает и работает около 3 тысяч пиццайоло. Мастерство пиццайоло играет ключевую роль в поддержке общественных мероприятий и обмена между поколениями. Знания и навыки, связанные с данной практикой, передаются главным образом в «боттеге» пиццайоло, где юные ученики могут наблюдать за работой мастеров.

Кыргызстан - Кок-бору, традиционная конная игра

Конная игра кок-бору - это соединение традиционных обычаев, скачек и игры. Кок-бору – это конное соревнование двух команд. Всадники борются за тушу козла (улук) - необходимо завладеть ею, а затем забросить в ворота команды соперника. В современных играх используется муляж туши. Игра кок-бору является выражением культурных и исторических традиций её игроков, объединяя общины независимо от их социального статуса. Связанные с игрой умения и навыки передаются, главным образом, путем демонстрации, а также во время праздников и социальных мероприятий.

Малави - Нсима, кулинарная традиция Малави

Нсима, кулинарная традиция Малави - это составное название кулинарной и пищевой традиции жителей Малави. Одноименное название употребляется для отдельного компонента этой традиции, густой каши из кукурузной муки. Приготовление блюда Нсима – сложный процесс, требующий особых знаний, а его употребление в семейном кругу является общинной традицией. Сообщества сохраняют эту традицию посредством публикаций и фестивалей, а также благодаря постоянной практике и возрождению этой кулинарной традиции. Знания передаются неформально, а также в рамках системы образования и профессиональной подготовки.