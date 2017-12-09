Отчет "Антикоррупционные реформы в Таджикистане" был утвержден на мониторинговом заседании Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией 13 сентября 2017 года в штаб-квартире ОЭСР в Париже.

Согласно новому отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), коррупция остается ключевой проблемой вместе с бедностью и должна решаться посредством значимых действий.

Мониторинговый отчет «Антикоррупционные реформы в Таджикистане» был представлен общественности 7-8 декабря в ходе повторного визита экспертов ОЭСР в Душанбе.

За последние три года Таджикистан провел много мероприятий по повышению осведомленности о рисках коррупции. Принят новый Кодекс этики для государственного служащего; был создан новый коллегиальный координационный орган, подотчетный президенту – Национальный совет по противодействию коррупции, укреплен потенциал Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией. Кроме того, правительство проводит регулярные исследования коррупции, однако результаты показывают, что уровень коррупции остается очень высоким.

В отчете ОЭСР отмечается, что антикоррупционные законодательство и институты остаются слабыми.

Например, в законодательство Таджикистана не было внесено никаких существенных изменений для полной криминализации коррупции в соответствии с международными стандартами. Государственные служащие, следователи и прокуроры, а также судьи открыты для политических влияний. Уровень нераскрытой информации, в том числе в сфере государственных закупок, остается очень высоким, а сотрудничество с гражданским обществом является весьма слабым. Диалог с бизнес-сообществом, зачастую, ведется формально, позитивным исключением являются рабочие группы с представителями бизнеса, которые были созданы Государственным комитетом по инвестициям.

Углубленный анализ отчета по управлению земельными ресурсами показывает, как слабая национальная антикоррупционная система в Таджикистане обеспечивает плодородную почву для коррупционного поведения в этом секторе на местном уровне. Правила землепользования неясны, а местные власти имеют неограниченные полномочия. Не ведется обобщение практики причин отказов в выделении земельных участков. Ставка арендной платы за земельный участок и многие другие решения принимаются путем прямых переговоров между местными органами власти и гражданами. Информация о доступных земельных участках не открыта для потенциальных пользователей, а права на землепользование предоставляются без открытого конкурса. Государственный комитет по земельному управлению и геодезии РТ принял собственную антикоррупционную программу и регулярно посещает местные органы власти для рассмотрения жалоб. Однако эти меры не затрагивают причины коррупции, поэтому необходимы фундаментальный пересмотр законодательства о землепользовании и преобразование учреждений по земельному управлению, считают авторы отчета.

Признавая эти проблемы, Таджикистану рекомендуется:

- Усилить мониторинг реализации антикоррупционной стратегии со стороны Национального совета по противодействию коррупции путем оказания поддержки его работе постоянным секретариатом, который может быть предоставлен Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, и путем обеспечения реального участия гражданского общества;

- Создать аналитический и специализированный потенциал Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, который позволит расследовать сложные и высокоуровневые коррупционные дела и улучшить координацию с другими государственными органами, ответственными за предотвращение коррупции и борьбу с ней;

- Совершенствовать правовую основу профессиональной государственной службы и эффективно предотвращать конфликт интересов с принятием необходимых мер для обеспечения их соблюдения на практике, в том числе на основе конкурсного набора кадров, а также размещать в открытом доступе представленные декларации о доходах и имуществе, особенно политиков и высших государственных должностных лиц;

- Обеспечить независимость судей и прозрачность в судебной системе;

- Внедрить конкурсный набор на основе заслуг в прокуратуру, способствовать добропорядочности и независимости прокуроров, ограничить роль прокуроров в так называемом общем надзоре для предотвращения рисков коррупции и неправомерного политического влияния;

- Улучшить доступ к информации посредством правовых, институциональных и практических мер;

- Реформировать уголовное законодательство с целью приведения его в соответствие с международными антикоррупционными стандартами;

- Разработать полный перечень причин, которые могут послужить основанием для отказа в праве на землепользование, открыть сведения о доступных земельных участках, осуществить пилотный проект по наделению права на землепользование на конкурсной основе, обеспечить независимость местных инспекторов Государственного комитета по земельному управлению и геодезии от местной администрации.

Отчет опубликован в рамках Стамбульского плана действий по борьбе против коррупции, инициативы, начатой в 2003 году в рамках Сети по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии, которая является частью Рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом. Дополнительная информация на сайте www.oecd.org/corruption/acn/.

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