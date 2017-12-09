Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уволил четырех министров за серьезные недостатки, допущенные в работе, сообщает русскоязычная правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".



В отставку отправлены министр промышленности Аманберди Туйлиев, министр труда и социальной защиты населения, председатель правления Пенсионного фонда Сейитмаммед Акмаммедов, министр железнодорожного транспорта Дерьягулы Бяшимов и министр сельского и водного хозяйств Нурсахед Сапардурдыев.

В ходе проверок, проведенных в вышеперечисленных министерствах, выявлены случаи злоупотребления должностными полномочиями, взяточничества, коррупции и хищения государственных средств со стороны ряда ответственных лиц.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов по итогам 11 месяцев этого года письменно объявил 10 выговоров и одно предупреждение. Выговор получил вице-премьер Гочмырат Мырадов, курирующий экономический блок правительства.

Также Гурбангулы Бердымухамедов поручил Меджлису (парламенту) пересмотреть действующее законодательство и ужесточить наказание за коррупцию.

Между тем, Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании 697 осужденных в честь Международного дня нейтралитета, который отмечается 12 декабря, сообщает туркменское телевидение.

Президентский указ освобождает осужденных от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определённой местности.

Бердымухамедов поручил секретарю государственного совета безопасности, министру обороны Яйлыму Бердиеву совместно с руководителями правоохранительных органов провести необходимую работу с тем, чтобы все помилованные в ближайшее время вернулись из мест заключения домой.