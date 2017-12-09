Чтобы дети из семей трудовых мигрантов быстрее адаптировались в России, выучили русский язык и могли усвоить российскую общеобразовательную школьную программу, в РУДН создали целый цикл обучающих бесплатных онлайн курсов под названием «Лесная академия».

Онлайн курсы рассчитаны на детей из семей мигрантов от 5 до 12 лет, которые проживают в России и они уже доступны онлайн на портале Дополнительного профессионального образования.

Система дополнительных общеобразовательных программ языковой и социально-культурной направленности, создана специально для того, чтобы ребенок мог освоить ее факультативно в школе и в рамках семейного обучения дома.

Программа включает в себя 6 тематических онлайн-курсов.

«Добрые слова. Начальная школа русского этикета»: Курс, являясь вводным курсом русского речевого поведения, направлен на обучение русскому языку и культуре. В процессе обучения дети знакомятся с образами русского языкового сознания.

«Россия на карте мира»: Курс позволит в интерактивной игровой форме наглядно изучить географию России: основные особенности территории; проживающего населения и развития хозяйства; географическую специфику каждого региона.

«Знай свои права»: Курс познакомит детей с основами правовых знаний и правовой культуры на примере сказочных персонажей, позволит выяснить причины плохих поступков и указать способы выхода из сложных ситуаций. Курс нацелен на толерантное отношение друг к другу.

«История России в образах великих соотечественников»: Курс направлен на изучение детьми российской истории через знакомство с представителями различных народов нашей страны и выдающимися историческими личностями, которые внесли неоценимый вклад в развитие Российской государственности, ее традиций и культуры (литературы, музыки, искусства, науки, спорта).

«Учимся грамоте вместе»: Информационно-методическая поддержка родителей детей новых соотечественников. Курс окажет помощь родителям в развитии у детей навыков грамотности в условиях двуязычия.

«Изучаем культуру России (на литературном материале)»: Курс позволит сформировать позитивное восприятие у детей обычаев и традиций России, где культура страны отражена в произведениях фольклорного повествования, сказках, легендах, былинах, преданиях со времён древней Руси.